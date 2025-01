El Principado modificará este enero el reglamento que permitirá suspender autorizaciones de parques de baterías

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha anunciado este martes que su Consejería ya ha ultimado la modificación del decreto 63/2022, de 21 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado, y está a la espera de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

Este cambio permitirá suspender "de forma inmediata" cualquier autorización para instalar parques de baterías en suelo no urbanizable, según indican desde el Ejecutivo autonómico.

"El decreto está ultimado y pendiente de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, que será presumiblemente en unos días", ha afirmado Ruiz Latierro, quien ha precisado que, a falta de conocer una fecha exacta, las previsiones son que el trámite se lleve a cabo "este mes en todo caso".

Asimismo, ha explicado que a continuación se dará paso "a un periodo de exposición pública y después se procederá a lo que es la suspensión propiamente y a la orden de redacción de las directrices para la regulación de este tipo de instalaciones".

El director ha indicado que este trámite consiste en la modificación del artículo 51 del citado decreto, "que permitirá que se realice una suspensión inmediata como trámite previo a cualquier aprobación inicial", algo que hasta ahora no era posible.

Ruiz Latierro se ha manifestado en estos términos después de reunirse en la sede de la consejería con representantes de la plataforma Stop Parques de Baterías, a los que ha querido tranquilizar con el traslado de esta información.

Además, ha asegurado que el proceso posterior para la redacción de las directrices que establecerán los criterios generales para la implantación ordenada de estos proyectos tendrá previsiblemente un plazo mucho más dilatado. "Primero habrá una fase de información inicial, después una exposición pública y finalmente un trámite de aprobación definitiva, lo que nos puede llevar fácilmente entre 18 y 24 meses".

Según Ruiz Latierro, una vez que la modificación del reglamento reciba en los próximos días el visto bueno del Consejo de Gobierno y finalice el periodo de exposición pública, el siguiente paso será acordar, también por parte del Consejo de Gobierno, la suspensión de las autorizaciones y ordenar la redacción de las directrices.

La modificación del artículo 51 responde al gran número de proyectos presentados en Asturias para instalar puntos de conexión de almacenamiento de energía eléctrica. La norma pretende suspender las autorizaciones de este tipo de instalaciones en el suelo no urbanizable para asegurar la preservación del paisaje, el patrimonio natural y el modelo poblacional de los núcleos diseminados por nuestra comunidad.

El director general también ha afirmado que, en estos momentos, "no hay ninguna autorización de parques de baterías definitiva". Ruiz Latierro calcula que la modificación afectará a un medio centenar de de las más de 170 autorizaciones solicitadas. "Unicamente a aquellas que están en suelo no urbanizable y, por lo tanto, en suelo no industrial", ha precisado.