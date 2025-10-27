El Principado pide tramitar por el procedimiento de urgencia la tramitación de la ley de bebidas energéticas

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este lunes solicitar a la Junta General la tramitación, por el procedimiento de urgencia, del proyecto de ley de regulación de la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas para la protección de menores de 16 años.

Esta solicitud, planteada a propuesta de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, permitiría agilizar la aprobación de una norma orientada a la protección de la población más joven, por la condición de los menores como consumidores vulnerables.

La norma, según ha informado el Gobierno asturiano, establece acciones de prevención, sensibilización y control dirigidas a menores, familias, entidades públicas y privadas, establecimientos comerciales y otros agentes implicados, con el fin de informar sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas y fomentar hábitos saludables. Por tanto, resulta aconsejable que todas esas medidas se puedan poner en práctica con la mayor agilidad.