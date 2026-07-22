El Principado se prepara para el eclipse con el reparto gratuito de gafas de protección ocular

Foto de archivo de la presentación de actos con motivo del eclipse en Oviedo el pasado 30 de junio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha distribuido ya más de 50.000 gafas homologadas y gratuitas para la observación segura del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Este primer reparto se ha realizado entre ayuntamientos y oficinas de turismo, con el objetivo de promover la protección ocular de la población y reforzar la difusión de las recomendaciones de seguridad.

Cada concejo ha recibido 500 unidades, a excepción de Oviedo, Gijón y Avilés, que disponen de un reparto especial de 5.000 gafas cada uno, en atención a su mayor población y a la elevada afluencia de personas que previsiblemente acogerán durante la jornada del eclipse.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el dispositivo se reforzará a comienzos de agosto con una nueva remesa de cerca de 52.000 gafas, que permitirá ampliar la distribución para atender la demanda prevista, tanto entre la población asturiana como entre quienes visitarán la comunidad para presenciar el fenómeno astronómico.

La distribución de este material forma parte del dispositivo coordinado por el Gobierno de Asturias para el 12 de agosto, que movilizará a cerca de 700 profesionales y personas voluntarias y combinará medidas de seguridad, movilidad, protección de la salud y divulgación científica.

El Principado también ha identificado 78 puntos recomendados de observación, uno por concejo; ha programado actividades especiales en museos, centros culturales y otros equipamientos públicos y ha anunciado el refuerzo del transporte público para facilitar los desplazamientos durante una jornada en la que se espera una importante afluencia de visitantes.

El Gobierno de Asturias recuerda que mirar directamente al Sol sin protección homologada puede provocar lesiones oculares irreversibles, por lo que insiste en la necesidad de utilizar exclusivamente gafas certificadas para la observación, así como seguir en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias.

EL CIELO DESDE EL PARAÍSO, EN VALDÉS

Dentro de las actividades organizadas con motivo del eclipse, mañana tendrá lugar en Luarca (Valdés) un encuentro divulgativo abierto al público, que contará con la asistencia del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, bajo el título El cielo desde el Paraíso. El eclipse en Asturias 2026.

La actividad se celebrará de 11.30 a 12.30 horas en la plaza de Alfonso X el Sabio. Tras la apertura a cargo del alcalde, Óscar Pérez, se celebrará una mesa redonda con la participación del jefe de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín, Juan Jesús Barbón; el investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias Juan de Abol, el vicepresidente de Otea Fernando Corral y el astrónomo Faustino García. El debate estará moderado por el meteorólogo David Arango.