El Principado prevé que la contaminación se vaya reduciendo en los próximos días

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, ha señalado este martes que el Principado prevé que la contaminación en Oviedo, Gijón y Avilés se reduzca en los próximos días, debido a que la situación de estabilidad atmosférica irá variando.

En unas declaraciones remitidas por el Ejecutivo, Marañón ha explicado que Asturias lleva "muchos días", desde el 16 de febrero, viviendo una situación anómala, con una estabilidad atmosférica que, unida a la llegada de partículas de polvo procedentes del norte de África, han empeorado la calidad del aire en la zona central de Asturias.

Los niveles, ha explicado, han bajado "algo" en Oviedo y Gijón, aunque en Avilés se han mantenido. Aunque las previsiones no son de lluvia y limpieza de atmósfera, ha dicho, "tampoco son tan malas como días atrás". Es por ello que el Gobierno no contempla pasar al nivel dos del protocolo de contaminación. "Tendría que haber condiciones muy, muy malas, no creo que se alcancen los niveles como para tener que activar el nivel 2, ya que las medidas adoptadas parece que están surtiendo efecto", ha explicado.