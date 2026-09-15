El Principado prevé iniciar en 2027 las obras de las nuevas viviendas públicas en las parcelas cedidas por Oviedo

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha explicado en comisión que si consejería tenemos el estudio topográfico ya hecho para la construcción de viviendas públicas en las cuatro nuevas parcelas que el Ayuntamiento de Oviedo cederá al Principado. Ha añadido que se está ahora mismo trabajando en la redacción del anteproyecto y en los pliegos de contratación y esperan licitar la obra a finales de este año para que la misma arranque el próximo.

"Licitando la obra a finales de este año, que empezará el año que viene, más esos 28 meses, pues podemos estar hablando que para el último trimestre, sería ya del año 2029, tener estas 270 viviendas edificadas", ha explicado Zapico ante la pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons.

Ha indicado que desde la consejería trabajan con el objetivo de acompasar los ritmos para que una vez que tengan esa cesión ultimada, que tiene que ser objeto del Consejo de Gobierno, y tengan también el convenio ya firmado con el Ministerio para el destino de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, lo que corresponde a la comunidad esté listo y se pueda lanzar la licitación.

Se van a levantar un total de 270 viviendas en una inversión que estiman va a andar en torno a los 65 millones de euros y con un plazo de ejecución que estará en los 28 meses.

Desde el PP, Cuervas Mons ha indicado que su objetivo con esta pregunta es que quede constancia de los compromisos, porque en ocasiones anteriores le han contestado por escrito sobre actuaciones de vivienda que ya están licitadas y que ya están en marcha, y los plazos todos con retraso.

EDIFICIOS DE LA CORREDORIA

Cuervas Mons también ha preguntado por la intención del Gobierno sobre la posibilidad de alquiler con opción de compra a los inquilinos del edificio del portal número 10 de la calle Jardín, en La Corredoria.

Ovidio Zapico ha indicado que no tienen intención de hacerlo porque porque "es la política general que tienen para el conjunto del Parque Público de Asturias, el no desprenderse de dicho Parque".

Desde el PP, Cuervas Mons ha criticado la aversión del Gobierno asturiano al sistema en vivienda de alquiler con opción de compra. "Yo no sé por qué tienen esa aversión y no para especular, sino para hacer que familias y jóvenes puedan tener una vivienda digna en propiedad y con seguridad", ha indicado.

En este sentido ha recordado que su grupo ha planteado en las enmiendas al proyecto de ley de vivienda del Principado que van encaminadas a contar con esa figura del alquiler con opción a compra.

ESFUERZO EN REPARACIÓN

También en respuesta a una pregunta del diputado del PP sobre la reparación de los desperfectos de los edificios de viviendas del Principado en Navia, el consejero ha defendido el esfuerzo del Gobierno para que quienes viven en el parque público de viviendas de Asturias lo haga "cada vez en mejores condiciones".

Así ha indicado que a 31 de agosto llevan invertidos en mantenimiento y en reparación en la cantidad de 3.200.000 euros en actuaciones en 1.670 viviendas adjudicadas en las que vive gente. 132 actuaciones en viviendas que están vacantes y que hay que poner de nuevo disposición para que en ellas viva gente y también inversiones en elementos comunes.

"Todo esto alcanza a un total de 9.500 personas que se han visto beneficiadas con esas inversiones en reparación y mantenimiento a lo largo de este año. Yo creo que ese es un esfuerzo muy importante", ha indicado.

EXPEDIENTE DIRECTOR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VIPASA

Otra de las preguntas planteadas por Cuervas Mons al consejero se ha referido a los motivos de la apertura de un expediente disciplinario incoado al director del Departamento de Mantenimiento y Reparaciones de Vipasa.

Zapico ha explicado que el motivo es que la empresa apreció ineficiencias graves en la gestión y ejecución del contrato de mantenimiento y reparación de los inmuebles de Vipasa, lo que genera una pérdida de confianza en esta persona. Por todo esto, el 7 de abril del año 2026 se acordó la apertura del expediente y el 28 de mayo de este mismo año también se acuerda el despido. Ahora mismo el trabajador ha recurrido ante la justicia y está pendiente ya de una resolución judicial.