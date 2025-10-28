El Principado promueve una plataforma 'online' para fomentar el emprendimiento en la región

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, durante su intervención en el 25 aniversario de ACEPPA. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la Asociación de Centros de Empresas Públicos (ACEPPA) han presentado esta mañana una nueva plataforma online al servicio del emprendimiento en la comunidad. 'Asturias Emprende' es la marca del nuevo portal que pretende ser "una puerta de acceso a todos los recursos de los que disponen las personas que quieren crear una empresa".

El consejero Borja Sánchez ha puesto de relieve en San Martín del Rey Aurelio la importancia de esta herramienta, en la que se incluye como "recurso fundamental" la Oficina de Atención a las Empresas y todos los centros, entidades y convocatorias a disposición de los emprendedores.

"Es muy interesante la nueva etapa que se abre con la creación de 'Asturias Emprende', una marca y una plataforma web donde se aglutinan todos los recursos y agentes con los que se puede contar en el territorio", ha indicado el consejero.

Tanto el consejero como la presidenta de ACEPPA, Marta Pérez, han hecho hincapié en que el 99% de las personas que residen en Asturias están a 45 minutos como máximo de un punto de asistencia para el emprendimiento.

Según indica el Principado, el mapa de recursos de la nueva web permite identificar las entidades de apoyo que existen distribuidas en el territorio, con más de 200 puntos de referencia a los que acudir cuando se quiere poner en marcha un nuevo proyecto.

La presentación del portal web se ha realizado en el marco del 25 aniversario de ACEPPA, celebrado en el Pozo Sotón, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio.

El consejero ha destacado el esfuerzo realizado en todo este tiempo por las empresas que forman parte de esta red y ha puesto el foco en el nuevo Programa de Emprendimiento de Asturias que se desarrollará hasta 2027 y que tiene entre sus objetivos elevar la tasa de emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

En la última década, los centros de empresas públicos han atendido a más de 35.000 personas con iniciativas empresariales y han asesorado más de 12.200 proyectos.