El Principado refuerza con 1,3 millones el apoyo al Centro de Nanomateriales y Nanotecnología de El Entrego

El Principado refuerza su apuesta por la investigación y aumenta los fondos para el Centro de Nanomateriales y Nanotecnología - PRINCIPADO

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado una adenda al convenio de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Oviedo para reforzar el apoyo al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), ubicado en El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Esta modificación incluye un incremento significativo de la financiación para este equipamiento, que alcanzará los 1,3 millones en cuatro años.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico este martes, este compromiso económico ha sido canalizado a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y "consolida el papel del CINN como referente en investigación de alto nivel en el ámbito de los nanomateriales y la nanotecnología". El centro recibirá 334.000 euros anuales durante el periodo 2025-2028, lo que supone 100.000 euros más cada año.

La decisión se enmarca en la estrategia del Principado para impulsar la I+D+i como motor de desarrollo económico y social, y responde a los excelentes resultados obtenidos por el centro en los últimos años.

Además del refuerzo presupuestario, el Ejecutivo autonómico trabaja en la ampliación de las instalaciones del CINN, una actuación que permitirá mejorar las capacidades científicas y técnicas del centro, así como atraer talento investigador.

En el nuevo espacio, el centro podrá desarrollar un proyecto pionero en física cuántica: un simulador y un ordenador cuántico basado en átomos de Rydberg, para el que ha obtenido más de siete millones del Gobierno de España. El proceso de ampliación se encuentra en fase de adjudicación por parte de la Agencia Sekuens.