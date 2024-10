El Principado está con "los últimos trámites" para contratar el seguro de responsabilidad civil

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Reto Demográfico e Igualdad, Gimena Llamedo, ha reiterado este martes en sede parlamentaria que el Gobierno tiene intención de contratar un seguro de responsabilidad civil para la administración, pero se trata de "un proceso complejo, no es una licitación al uso". Ha añadido que garantiza que están ya "en los últimos pasos de la tramitación para licitarlo en próximas fechas".

"Con seguro de responsabilidad civil y patrimonial, o sin él la plantilla y la actividad de esta Administración autonómica, están cubiertas.Le reitero que la plantilla está cubierta, que hay pólizas específicas en el ámbito sanitario, como usted sabe, y que pronto licitaremos el seguro de responsabilidad civil para el resto.

Ha explicado Llamedo que Inicialmente, el coste inicial estimado por la corredoría era de 600.000 euros y así fue incorporado en el presupuesto del 2024, tanto por comparativa con otras comunidades autónomas. Pero, tras el análisis exhaustivo que se ha llevado a cabo durante estos meses y ese diálogo con la corredoría y también en esa comparativa con los últimos seguros contratados por otras Administraciones en este tiempo, el coste del seguro se estima que puede superar los 800.000 euros.

Ha añadido Llamedo que, aunque al PP no le gustan los plazos y a ella tampoco, "la tramitación es la que es y es la que hay" y hay determinadas cuestiones que no dependen de ella. "Esta no es una licitación fácil, requiere de mucho trabajo previo, y me consta que los empleados públicos correspondientes están implicados en la tarea. Nos gustaría que fuese más rápido, por supuesto, pero tenga la certeza de que se ha hecho el trabajo, de que estamos en el último punto para licitarlo en próximas fechas", indicó.

José Agustín Cuervas-Mons ha recordado que en enero de este año su grupo la ausencia de seguro de responsabilidad civil y patrimonial de la Administración del Principado de Asturias. "Lo cierto es que estamos ya en noviembre y ustedes, ni con partida presupuestaria, son capaces de contratar ese seguro", ha indicado el diputado del PP, que ha manifestado que "este seguro debería estar ya contratado y no lo está".

"En el tema de los seguros, están ustedes jugando con fuego. De momento el fuego se ha llevado a una nave de Cogersa, gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia personal, pero nos va a costar un montón de millones de euros a los asturianos. Yo, en el tono más positivo que quiera entender, le digo que ponga atención a este tema de los seguros, porque un día se va a producir alguna desgracia personal, y esas cosas, al final, llevan responsabilidades más allá de la contractual o del seguro", ha incidido el Cuervas-Mons.

Así, el diputado del PP ha lamentado las explicaciones de la consejera y ha incidido en que "llevarán trabajando mucho, pero siete meses desde que el PP hizo la denuncia para contratar un seguro de responsabilidad se vuelve a hablar de que es complejo".