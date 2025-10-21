El programa Uniovi Innovation Skills desembarca en Oviedo

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González; el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, y la directora de área de Empleabilidad y Emprendimiento, Susana Pérez López. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Uniovi Innovation Skills llega a Oviedo después de cinco años en Gijón. La iniciativa, impulsada por la Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y Oviedo Emprende. Se trata de una plataforma de networking y generación de ideas que une el talento universitario y empresa, en la que los estudiantes participantes tendrá formaciones y experiencia práctica, enfrentándose a retos reales planteados por las propias empresas.

En esta edición participan Betterplace, Pico Fino, Vaciero y Seresco. "Gracias a iniciativas como esta, los jóvenes desarrollan competencias que hoy son esenciales en cualquier ámbito profesional: la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación eficaz, la capacidad para resolver problemas o la mentalidad innovadora. Además, tienen la oportunidad de conectar con el tejido empresarial asturiano, generando relaciones que pueden marcar su futuro profesional", ha destacado el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz.

El vicerrector ha estado acompañado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, y la directora de área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Oviedo, Susana Pérez López. Durante la inauguración, que ha tenido lugar en el Espacio Coworking Talud de la Ería, López Muñiz ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y de Oviedo Emprende para acercar esta iniciativa a la capital asturiana, así como a las empresas "por su implicación y confianza".

Además, ha invitado a los estudiantes de las facultades y centros de Oviedo a "aprovechar al máximo esta oportunidad, participando con curiosidad, compromiso y ganas de aprender: cada reto es una ocasión para crecer, para descubrir vuestro potencial y para aportar valor desde vuestro conocimiento y creatividad".