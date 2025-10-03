El proyecto 'Cimavilla 2030' sigue adelante pese a no obtener financiación europea

Archivo - Barrio de Cimadevilla y puerto Deportivo, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

Fernández-Paíno afirma que el Ayuntamiento tiene "capacidad sobrada" para invertir 24 millones de euros en cinco años

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este viernes que mantiene los plazos y la financiación prevista para el proyecto 'Cimavilla 2030', pese a no haber obtenido fondos europeos.

No obstante, según una nota de prensa del Consistorio gijonés, presentarán alegaciones a la resolución provisional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

"Como habíamos garantizado a los vecinos, el compromiso no varía", ha confirmado el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno.

A este respecto, Fernández-Paíno ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "capacidad sobrada" para invertir 24 millones de euros en el Barrio Alto durante los próximos cinco años.

En línea con ello, ha recordado que 'Cimavilla 2030', que incluye 126 actuaciones en materia de Infraestructuras, Medio Ambiente y Emulsa, Hacienda, Servicios Sociales y Emvisa, Tráfico y Emtusa, Cultura y Alcaldía, contempla ocho líneas de actuación.

Todas las actuaciones, que responden a las peticiones trasladadas por los vecinos del barrio, tienen un carácter transversal y obedecen a los objetivos definidos en el Plan de Acción Local de Agenda Urbana de Gijón.