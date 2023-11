El proyecto de presupuestos entrará en la Junta el 1 de diciembre y la votación final será el viernes 29

El PP incluye en el próximo pleno la comparecencia del presidente Barbón, que ya ha declinado intervenir



La Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles el calendario de tramitación del proyecto de presupuestos para 2024, que entrará en la Cámara autonómica el viernes 1 de diciembre.

Según ha detallado la portavoz socialista, Dolores Carcedo, al término de la reunión, la previsión es que las comparecencias se desarrollen entre el 7 y el 15. El pleno de totalidad se celebrará el viernes día 22 y el pleno final se desarrollará el viernes 29 de diciembre. Todos los grupos al votado a favor del calendario excepto Vox, ha indicado la diputada del PSOE.

Desde Vox, Carolina López ha reprochado el retraso, un año más, en la tramitación de las cuentas. Una crítica que también han apuntado ante los medios el diputado de Foro, Adrián Pumares, y el diputado del PP Luis Venta.

Además, Venta ha señalado como uno de los principales asuntos que incorpora su grupo al pleno de la semana que viene la comparecencia del presidente, el socialista Adrián Barbón, que ya ha declinado su intervención.

Los 'populares' han optado por mantener igualmente el asunto en el orden del día al considerar que tanto la Junta como la sociedad asturiana merecen explicaciones del presidente sobre las consecuencias de los pactos de investidura de Pedro Sánchez para la comunidad autónoma.

Para Luis Venta, la negativa de Barbón a comparecer por ese tema supone "una burla" al parlamento asturiano. "El tema tiene suficiente interés como para que comparezca el máximo responsable del gobierno", sostiene, añadiendo que "Sánchez tiene en Barbón su principal apoyo".

Desde el PSOE, Carcedo ha argumentado que el Reglamento de la Cámara no incluye la petición de comparecencia del presidente, sino la comparecencia del Consejo de Gobierno y las preguntas al presidente. Dice que es el presidente el que tiene la capacidad de decidir si acepta o no su comparecencia y, en este caso, no va a ser "cómplice" de la "estrategia partidista" del PP.

"Generar ruido empieza a convertirse en un mal hábito", ha lamentado la portavoz socialista. Una idea que también han secundado tanto el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, que lamente "la estrategia del PP compartida con Vox de ensuciar clima parlamentario y la convivencia dentro y fuera de a Cámara"; como la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, para quien resulta "razonable" que Barbón no acepte la petición de comparecencia del PP, que lo que pretende es "trasladar a la Cámara asturiana la crispación y enfrentamiento que tratan de hacer visible a nivel estatal".

Por su parte, Vox recrimina la negativa de comparecencia del presidente y afea que haya sido rechazada su propuesta de declaración institucional contra la amnistía. Además, la formación ha avanzado que registrará una petición de pleno extraordinario sobre los pactos de investidura del PSOE para el próximo periodo de sesiones, y preguntará la próxima semana al consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, sobre las consecuencias en Asturias de la condonación de la deuda.

Foro considera que Barbón debería comparecer para explicar a Asturias los efectos de la investidura de Sánchez. "Me da mucha pena", dice Pumares sobre la negativa de Barbón. "Sería una muestra de respeto institucional y a la sociedad", sostiene.

Otros asuntos que se abordarán en el próximo pleno pasan por una interpelación de Foro sobre Cogersa a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí; una moción sobre listas de espera sanitaria de Podemos; o una interpelación de Vox sobre la llegada de "inmigrantes ilegales" a la comunidad.

La Junta de Portavoces ha acordado también esta mañana, a propuesta del PSOE y con el acuerdo de todos los grupos menos Vox, la constitución del intergrupo parlamentario 'Paz y libertad para el pueblo saharaui'.