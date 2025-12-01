El PSOE aboga por el consenso para "abordar mejor" la problemática de la vivienda en el municipio

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición ante el Pleno para impulsar la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda que permita "afrontar la creciente dificultad de acceso a la vivienda en la ciudad".

La iniciativa, defendida por el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, responde al "momento especialmente crítico" que atraviesa el mercado residencial tanto en Oviedo como en el conjunto del país, donde el incremento de precios, la caída de la oferta disponible y la limitada dimensión del parque público "se han convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".

En una nota de prensa el portavoz ha explicado que como Ayuntamiento, la administración tiene que ser "parte de la solución y no parte del problema". A su juicio, una de las dificultades a superar es "las distorsiones que producen en el mercado la adquisición de viviendas con fines especulativos".

Desde el Grupo Socialista se subraya la necesidad de que el Ayuntamiento "dé un paso al frente" mediante una estrategia clara que permita planificar a medio y largo plazo, coordinar actuaciones entre administraciones y ordenar adecuadamente los nuevos usos residenciales vinculados al mercado turístico. "Es fundamental garantizar que el suelo público se destine de forma efectiva a vivienda asequible y que los nuevos desarrollos urbanísticos incorporen una visión social acorde a las necesidades reales de la ciudad", ha pedido Fernández Llaneza.

La moción plantea que el futuro Plan Municipal de Vivienda se construya sobre un diagnóstico riguroso y defina prioridades y actuaciones realistas en ámbitos como el alquiler asequible, la ampliación del parque público, la rehabilitación y regeneración urbana, y la atención a los colectivos con mayores dificultades de acceso.

Para asegurar su utilidad y eficacia, los socialistas proponen que su elaboración se realice mediante un proceso de diálogo con los grupos municipales, agentes sociales y económicos, y entidades especializadas.

La iniciativa defiende también establecer una coordinación estrecha y permanente con el Gobierno del Principado de Asturias con el fin de alinear recursos, estrategias y programas autonómicos en materia de vivienda.