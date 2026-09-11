El PSOE acuerda con la Plataforma Vecinal La Fresneda el presupuesto de 2027 para Siero, que crece un 6,4%

El alcalde de Siero, Ángel García, junto al concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y la portavoz de la Plataforma Vecinal La Fresneda, Alejandra Cuadriello. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de Siero ha alcanzado un acuerdo con la Plataforma Vecinal La Fresneda para el proyecto presupuestario del ejercicio 2027, que asciende a 72.687.358 euros, lo que supone un incremento del 6,42%4.386.658 euros más que en el ejercicio actual. El pacto ha sido rubricado por el alcalde, Ángel García, y la portavoz de la formación, Alejandra Cuadriello.

Durante la presentación del documento, el regidor ha resaltado que la cifra consolidada, incorporando las cuentas de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y del Patronato Deportivo Municipal (PDM), alcanza los 75.264.223 euros, la cuantía más alta registrada hasta la fecha en el Ayuntamiento. El proyecto, según han informado en rueda de prensa, contempla más de 17 millones de euros para inversiones, lo que representa un aumento del 28,57% respecto a los 13,2 millones iniciales del presupuesto anterior.

"Es el mayor presupuesto en la historia de Siero, sin aumentar ningún tipo de impuesto y con cero euros de deuda. No es un presupuesto que esté incrementado con deuda, porque no tenemos deuda", ha destacado el alcalde, quien ha puesto en valor que se han firmado doce presupuestos consecutivos a lo largo de tres mandatos distintos.

El acuerdo suscrito entre ambas partes recoge cuatro intervenciones concretas destinadas a la urbanización: la instalación de luminarias en el parque de la zona norte; la colocación de contenedores soterrados; la plantación de arbolado en la zona norte para la generación de áreas de sombra, y la reparación de viales en las áreas más antiguas, con especial atención al Camino de la Alameda y sus calles adyacentes.