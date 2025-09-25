El PSOE acusa al Gobierno local de "debilitar" el Plan de Normalización Lingüística

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Ramón Tuero. - EUROPA PRESS

Tuero pide no recurrir el nuevo fallo judicial y tramitar un nuevo documento

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Gijón Ramón Tuero ha criticado este jueves al Gobierno local por "debilitar" el Plan de Normalización Lingüística.

Así lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictara en contra del recurso de apelación presentado por el Consistorio gijonés y ratificara la nulidad del citado Plan, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Tuero ha incidido en que su grupo municipal ya había advertido que se habían anulado todas las ordenanzas y planes de normalización lingüística impugnados.

"El Gobierno municipal llevó el recurso de apelación del Plan de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón al Pleno del 14 de mayo de 2025, y nosotros fuimos el único grupo municipal que nos abstuvimos", ha remarcado.

Así lo hicieron debido a que el TSJA ha anulado todas las ordenanzas y planes de normalización del asturiano que habían sido impugnados desde 2016 "por requisitos legales", ha explicado.

Para Tuero, lo que ha conseguido ahora el Gobierno local es atribuirles a las 91 medidas del Plan una naturaleza "orientativa". "Lo que el Gobierno municipal ha hecho al recurrir la sentencia es debilitar el plan, dándole fuerza orientadora y no de norma jurídica", ha insistido.

Unido a ello, el concejal socialista ha recordado que el PSOE pidió en el Pleno Municipal que tramitara un nuevo Plan que cumpliera con todos los requisitos legales que faltaban, entre otros asuntos, el informe económico, la memoria, consulta pública.

En este sentido, ha considerado que esa es la única solución ante la nulidad de la norma aprobada por el consistorio: "tramitar un nuevo plan correctamente, como exige la ley".

Asimismo, ha dicho esperar que "no comentan otra vez el mismo error de volver a presentar un recurso porque ya han sido condenados a pagar las costas del juicio por perder el anterior".

"Se han perdido muchos meses y, además, en nada han ayudado, a la promoción y uso del asturiano en el municipio", se ha quejado el concejal del PSOE gijonés.