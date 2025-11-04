El PSOE acusa al Gobierno de usar el Plan Llave para 'forzar' la subida del precio de la vivienda protegida

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Tino Vaquero. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha arremetido este martes contra el Gobierno local, al que acusa de utilizar el Plan Llave para "presionar" al Principado e intentar subir el precio de los módulos de vivienda protegida.

El concejal socialista Tino Vaquero ha sugerido que podría tratarse de una estrategia consensuada con los promotores privados para subir el precio de la vivienda.

Una estrategia que, según el PSOE gijonés, ya iniciaron durante la licitación anterior de lo que denominan Plan Llave, "cuando esperaron hasta el último día de plazo para ganar tiempo y suspenderla finalmente", ha asegurado. Ahora vuelven a hacer lo mismo, pero dejando la licitación desierta", ha agregado.

Para Vaquero, el único objetivo es incrementar esa presión al Principado. "Con Foro al frente del Ayuntamiento, no va a haber ni una sola vivienda pública en Gijón en los próximos dos años", ha dado por echo el edil socialista.

Este ha culpado directamente de esta situación a la "incompetencia" del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y a la "dejadez de funciones" de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, de la que ha indicado que está más preocupada de sus actividades privadas que de uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.

"Querer hacer vivienda sin invertir un euro y echarse a los brazos de constructores con intereses particulares, legítimos pero muy alejados del interés público, trae como consecuencia este resultado", ha llamado la atención el concejal del PSOE.

Unido a ello, ha mostrado su deseo sobre que esta no sea la disculpa para cambiar las condiciones de la licitación y darles más suelo público o disminuir el número de viviendas protegidas a entregar, a lo que ha asegurado que estarán vigilantes "a la siguiente maniobra del Gobierno".

Con todo, ha exigido al Gobierno local que, en vez de culpar al Principado, les pida disculpas por haberse negado a cederle suelo para construir vivienda y ponerla a disposición de los gijoneses a través de un alquiler reducido.

"Las empresas del sector de la construcción no están para garantizar derechos constitucionales, como el de la vivienda, si no para hacer negocio", ha recalcado Vaquero, quien ha lamentado que Foro "prioriza el negocio de unos pocos respecto a los derechos de todos", ha afirmado el concejal socialista.