El PSOE afirma que con el Bulevar de Santuyano el Ayuntamiento "se ha empeñado en ir contra la legalidad"

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha lamentado que la resolución del contrato de redacción del proyecto del Bulevar de Santuyano con la UTE Bosque y Valle "vaya a acabar como ya advertimos los socialistas de Oviedo" y ha indicado que el equipo de gobierno "se ha empeñado en ir en contra de la legalidad".

La junta de gobierno presidida por el alcalde ha rechazado el recurso de la contratista y le exige ahora la devolución de los más de 300.000 euros que le pagó el Ayuntamiento en junio de 2021, "en un acuerdo declarado ilegal y nulo por los tribunales a instancias de un recurso del grupo municipal socialista", han indicado a través de nota de prensa.

"Lo cierto es que no pueden alegar que desconocían lo que suponía resolver el contrato sin una causa. Se lo advirtió el anterior grupo socialista ya en julio de 2019 y no hace ni un mes tuvimos que comparecer ante los medios porque el juzgado estaba advirtiendo al alcalde con multas si no cumplía la sentencia", ha señalado Fernández Llaneza.

"Creemos que hay muchos asuntos en los que podemos llegar a acuerdos en beneficio de los y las ovetenses, pero el gobierno local debe estar a la altura de lo que merece Oviedo y eso incluye respetar la legalidad y los procedimientos con rigor y hacer las cosas bien", ha insistido.