El PSOE califica de "auténtica cacicada" la tramitación del presupuesto municipal por la vía de urgencia

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha lamentado esta mañana que el equipo de gobierno haya aprobado el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026 desatendiendo la oferta de los socialistas para explorar un posible acuerdo "y con un calendario acelerado y anómalo, que busca dificultar la labor de la oposición y eludir cualquier debate sobre las cuentas municipales para el próximo ejercicio".

El edil socialista ha calificado de "auténtica cacicada" la tramitación del presupuesto, cuyo proyecto se aprobó este miércoles en una junta de gobierno "extraordinaria y convocada sobre la marcha de apenas tres minutos de duración".

"Tenemos la sensación de que algunos concejales del propio equipo de gobierno se enteraron del detalle de las cuentas de su área allí mismo", ha señalado García Monsalve.

Según han explicado desde el PSOE, el equipo de gobierno, además, ha convocado por la misma vía una comisión de Economía extraordinaria y urgente este mismo jueves en la que ha planteado y aprobado gracias a su mayoría que todas las comparecencias de los concejales para explicar los presupuestos de sus áreas se celebren el próximo lunes, en vísperas del Pleno ordinario de noviembre.

"Hemos votado en contra tanto de la urgencia de la comisión como del calendario de tramitación", ha aclarado García Monsalve. "Es un proceder anómalo, poco democrático y mucho menos transparente", ha denunciado. "Cuando uno pretende que no se hable de lo que hace, es que lo que está haciendo es poco presentable", ha dicho el socialista.