PSOE, Convocatoria y Tomé presentan una propuesta conjunta sobre el Huerna

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones políticas que gobiernan en Asturias, PSOE y Convocatoria por Asturies, han registrado junto a la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, una propuesta de resolución sobre el peaje del Huerna, en la AP-66. La iniciativa tiene la aprobación garantizada en el debate de orientación política, al sumar 23 de los 45 diputados en la Junta General del Principado.

De esta forma, todos los grupos han planteado propuestas de resolución encaminadas a la supresión del pago en la autopista que conecta Asturias con León, que actualmente supera los 15 euros por turismo y trayecto.

En concreto, la iniciativa de PSOE, Convocatoria y insta al Consejo de Gobierno asturiano a liderar la movilización social y política en favor de la supresión del peaje del Huerna (AP-66), mediante la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, reconociendo la trascendencia de esta cuestión para el desarrollo y la cohesión territorial de Asturias.

Para ello, reclaman al Gobierno que ejerza un "liderazgo" político, administrativo y jurídico firme en defensa de los intereses de Asturias, actuando de manera decidida en todos los frentes disponibles para lograr la eliminación del peaje de la AP-66.

Plantean la necesidad de impulsar actuaciones complementarias en todos los niveles, orientadas a consolidar la estrategia de supresión definitiva del peaje de la AP-66, así como promover un amplio consenso en torno a la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, incorporando a los diversos actores políticos, sociales y económicos para reforzar la posición de Asturias en esta reivindicación común.

También piden la elaboración de un informe integral que detalle de manera exhaustiva la posición y los argumentos del Principado de Asturias, en respaldo al dictamen de la Comisión Europea para su remisión a todos los ámbitos y procedimientos pertinentes.

Por último, los grupos reclaman al Principado que solicite ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "la necesidad de asumir jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceder a la eliminación del peaje de la AP-66, garantizando la participación activa de Asturias en el procedimiento abierto".

La última sesión del debate de orientación política de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) servirá para que los grupos parlamentarios discutan y voten un total de 122 propuestas de resolución.

La Mesa de la Cámara ha calificado y admitido la distintas iniciativas de los grupos: PSOE (2), PSOE y Convocatoria por Asturias (17), Grupo Convocatoria, Grupo Socialista y Covadonga Tomé (1), PP (38), Vox (29) y Grupo Mixto (35).

En el caso del Grupo Mixto, 18 pertenecen a la portavoz de Sumar Asturies, Covadonga Tomé, y 17 al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.

El debate de orientación política (DOP) correspondiente al inicio de este periodo de sesiones comenzó este martes con la intervención del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.

El miércoles fue el turno para que los distintos representantes parlamentarios confrontasen con Barbón. Los grupos han presentado sus propuestas de resolución con el fin de orientar al gobierno. Serán defendidas y votadas en la sesión de este viernes a las 9.00 horas.

En este caso cada grupo tiene treinta minutos a partir de las 9.00 horas para defender sus iniciativos. El tiempo será compartido en el caso del Grupo Mixto, integrado por Covadonga Tomé y por Adrián Pumares (Foro). Cada grupo tendrá un segundo turno que no excederá los 20 minutos. Posteriormente se votarán las distintas propuestas, una a una, poniendo fin así al debate de orientación política.

El pleno también servirá para aprobar la cobertura de vacante de senadora por designación autonómica tras la renuncia de la socialista Melania Álvarez. Le sustituirá en el cargo María Jesús Álvarez.