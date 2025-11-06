El PSOE critica las cuentas presentadas por el equipo de gobierno porque no recogen "ni sus proyectos"

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Llaneza, ha criticado que los presupuestos municipales presentados por el equipo de gobierno "no son los presupuestos que Oviedo necesita". Llaneza ha asegurado que ni el mismo alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli se los cree, porque ni siquiera ser recogen los proyectos estratégicos presentados por el PP.

El Grupo Municipal Socialista ha confirmado finalmente que, si no se producen cambios sustanciales, votará en contra de la aprobación inicial de los presupuestos en el próximo Pleno extraordinario que baraja convocar el equipo de gobierno para la última semana de este mes.

"No están los proyectos estratégicos que se definían como elementos clave en el desarrollo de Oviedo", ha criticado Llaneza, que dicho que no existen partidas ni para La Vega, plaza de toros, mejora del Tartiere, pistas de San Lázaro, Calatrava o el arreglo de la fachada de El Fontán.

Ha añadido que tampoco se incluyen inversiones que serían importantes, como las referidas al parque del Este, políticas de vivienda o inversiones para favorecer el desarrollo industrial.

Ha reiterado que en políticas sociales tampoco son los que Oviedo necesita, en la línea de lo expuesto ya estos días por la concejal Marisa Ponga. "No hay ninguna inversión para recuperar el Monte Naranco, tampoco hay ninguna inversión para una infraestructura que creemos que es importante como el Museo de la Ciudad", ha añadido.

SIN MARGEN PARA UNA NEGOCIACIÓN DE VERDAD

Llaneza ha dicho que el tiempo para mejorar "de verdad" el anteproyecto mediante una negociación "ya ha pasado". Ha recordado que el PSOE propuso hace tiempo una negociación basada en distintos ejes y que no recibieron ninguna respuesta.

"Una vez presentado el proyecto, el margen de maniobra es mínimo", ha lamentado, criticando el "nulo talante democrático" del Alcalde. A pesar de todo, los socialistas siguen con la "mano tendida" para realizar aportaciones.

Por su parte, el concejal socialista Jorge García Monsalve, que participó en la misma rueda de prensa, criticó la falta de planificación económica y la "falsa narrativa" del equipo de gobierno sobre el uso de los remanentes.

"Decir que los proyectos estratégicos se harán con cargo a remanentes es admitir que no hay ni un euro para ellos en los presupuestos. Nos dan la razón. Y recordemos que el remanente no es ahorro: es dinero que el Ayuntamiento no ha sabido gastar. Cada euro de remanente representa una obra sin hacer, un proyecto parado o una inversión que se retrasa", ha señalado.

García Monsalve ha subrayado además que "por ley, los remanentes deben destinarse prioritariamente a amortizar deuda, y solo una parte muy limitada puede dedicarse a inversiones financieramente sostenibles, por lo que no pueden usarse libremente ni servir para tapar las carencias de unas cuentas mal diseñadas".

En ese sentido, el concejal insistió en que "Oviedo no tiene un problema de dinero, sino un problema de gestión", y reclamó al gobierno local "que cumpla de una vez los compromisos adquiridos con la ciudadanía". "Oviedo no necesita más promesas, necesita hechos", concluyó Monsalve. "La ciudadanía está cansada de escuchar que algo se hará algún día. Lo que queremos todos y todas es que se haga de una vez lo que se ha prometido".