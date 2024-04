El PSOE critica el "déficit de atención" del Ayuntamiento con la pista de voleybol del Parque de Invierno

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez ha presentado este miércoles un ruego al Equipo de Gobierno municipal para que, casi medio año después del final de las obras de la pista de voleibol del parque de Invierno, se instale la red necesaria para que pueda ser utilizada. "Es una muestra más del déficit de atención de este equipo de gobierno", ha denunciado el concejal socialista.

En una nota de prensa ha explicado que los trabajos comenzaron el pasado mes de septiembre y se publicitó que la nueva cancha estaría lista a mediados de noviembre. "Medio año después la instalación no tiene red, no está pintada y no se puede utilizar", ha lamentado, mencionando también la "baja calidad" de los trabajos ejecutados.

En este sentido ha destacado que "la pista presenta charcos, las líneas de juego están sin pintar, hay suciedad y restos de escombros en las inmediaciones y ni siquiera se ha ajardinado aún la zona que ocupaban las fallidas canchas de voleiplaya".

Álvarez ha alertado de que un caso como este "de relativa menor importancia" pone de manifiesto la "falta de capacidad y coordinación en el seno del equipo de gobierno". Así, ha explicado que la construcción de este pista "ha sido cosa de tres concejalías distintas". "Pues bien, en algún momento, alguien se olvidó de que para jugar al voleibol es necesaria una red", ha ironizado.