El PSOE denuncia la "parálisis" del Ayuntamiento de Oviedo con la ejecución de gasto "más baja de su historia"

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha alertado este miércoles de la "parálisis" en la gestión económica del equipo de gobierno local, que mantiene la ejecución de gasto "más baja de la historia reciente del Consistorio".

Según los datos oficiales que maneja el edil socialista sobre ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2025, el Ayuntamiento ha ejecutado únicamente el 49,8% del presupuesto, es decir, apenas la mitad de los 336 millones de euros previstos. De ellos, más de 168 millones siguen sin ejecutarse.

García Monsalve ha señalado que "nunca antes, a estas alturas del año, se había registrado un nivel de ejecución tan bajo", y ha acusado al Gobierno municipal de estar "paralizado por un equipo sin rumbo ni proyecto, que solo se preocupa de hacer promesas vacías".

El concejal del PSOE ha advertido que la situación es especialmente preocupante en las inversiones reales, que solo alcanzan un 20,8% de ejecución (16,3 de 78,6 millones de euros), afectando a actuaciones esenciales para modernizar barrios, equipamientos y servicios. García Monsalve ha citado como ejemplos la falta de partidas para el polideportivo de Trubia, la renovación de campos de fútbol y las pistas de atletismo de San Lázaro.

Mientras tanto, añade, los ingresos municipales se mantienen estables, con un 68% de ejecución, incluyendo un 95% en impuestos directos y un 100% en transferencias corrientes de otras administraciones. "El Ayuntamiento cobra con eficacia, pero no invierte lo que recauda. Recauda como nunca, pero gasta como nunca de poco", ha denunciado el edil.

García Monsalve también ha criticado la ejecución en los capítulos de Personal y Bienes y Servicios. Con más de 80,1 millones presupuestados para Personal, solo se han gastado 45 millones, mientras que en Bienes y Servicios, la ejecución alcanza 75,4 de los 126,3 millones previstos.

El concejal ha cuestionado cómo el equipo de gobierno pretende cumplir con los servicios municipales ante esta situación y ha puesto como ejemplos problemas en desbroces, mantenimiento de vías y adquisición de vehículos para la Policía Local. "El dinero público no está para dormir en los bancos, sino para mejorar la vida de los ovetenses. Cada euro que no se ejecuta es una oportunidad perdida para la ciudad", ha señalado.