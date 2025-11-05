El PSOE dice que el proyecto de presupuestos consolida los recortes en materia social e igualdad

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga deunció este miércoles que el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo para 2026 consolida los recortes en materia social e igualdad y refleja la falta de compromiso del equipo de gobierno con las personas y entidades que más lo necesitan.

Según ha explicado la edil las cuentas municipales recogen 39.000 euros menos en transferencias corrientes en materia social respecto al ejercicio anterior, lo que "demuestra que los lemas del PP de 'no dejar a nadie atrás' o del 'apoyo al tercer sector' son pura propaganda, porque los números dicen justo lo contrario".

"Si descontamos las inversiones, en realidad el proyecto de presupuesto de Canteli conlleva un recorte de casi 400.000 euros respecto al año pasado en los programas de asistencia social", ha denunciado Ponga.

Explican los socialistas que las cuentas del PP para 2026 contemplan un gasto total en el área de 13.866.295,95 euros, de los que 5.220.532,59 euros corresponden a las obras del Centro Social Integrado en la plaza del Lago Enol. Descontada esta obra, la cuantía para políticas sociales queda en 8.645.763 euros, 392.000 euros menos que los 9.036.997 que contemplaba, también descontado el importe de las inversiones, el presupuesto vigente de 2025.

Ponga ha subrayado que el proyecto no refuerza la Atención Social Primaria, uno de los puntos que el Grupo Municipal Socialista considera fundamentales para avanzar hacia un modelo de servicios sociales más eficaz y cercano.

"Es una muestra más del abandono progresivo de las políticas de apoyo directo a las familias", ha señalado. Ponga también ha criticado el descenso del 13% en el programa de Incorporación Social y Apoyo a la Iniciativa Comunitaria, que acumula un recorte del 52% desde 2019 y que el equipo de gobierno sigue sin apostar por las políticas de igualdad, a las que mantiene como una dependencia de los servicios sociales.