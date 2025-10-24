El PSOE exige al equipo de gobierno que "ponga fecha" a la construcción del nuevo polideportivo de Trubia

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha reclamado al equipo de gobierno explicaciones sobre el retraso en la construcción del nuevo polideportivo de Trubia, una infraestructura "largamente demandada por la ciudadanía y reiteradamente comprometida por el alcalde, Alfredo Canteli".

Natalia Sánchez Santa Bárbara y Juan Álvarez Areces han registrado una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo para conocer el estado actual del proyecto, los plazos previstos para el inicio y ejecución de las obras.

Juan Álvarez ha dicho que el proyecto "ha desaparecido de los presupuestos municipales". Ha explicado que en 2019, el Ayuntamiento consignó en sus cuentas casi 900.000 euros para las obras y otros 250.000 para urbanizar los accesos a la parcela. "Desde que Canteli es alcalde, y pese a las numerosas y vacías promesas, tan solo se consignaron 20.000 euros el año pasado para adaptar el proyecto y nada se ha vuelto a saber. Queremos que le pongan fecha", ha lamentado.

Mientras tanto, ha criticado, Trubia "sigue sin disponer de un equipamiento deportivo básico y condenada a utilizar el antiguo mercado como espacio para la práctica deportiva o las competiciones pese a que no reúne las condiciones adecuadas", ha explicado la concejala socialista.

"Presumir de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026 debería servir para extender la práctica deportiva a todos los barrios y parroquias del concejo, pero la realidad demuestra que el compromiso no llega a todas partes", han señalado.

"Si se adaptó el proyecto el año pasado, lo lógico, lo deseable, lo que se merecen los vecinos y vecinas de Trubia es que los presupuestos de 2026 incluyan ya una partida importante para iniciar y dar el impulso definitivo a este proyecto", ha exigido Álvarez Areces. "En caso contrario, estaremos ante otro anunció vacío", ha concluido el edil socialista.