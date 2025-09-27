El PSOE exige incluir en la ordenanza de Movilidad las calles escolares y una red de itinerarios verdes

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una batería de enmiendas a la modificación de la Ordenanza de Movilidad y Tráfico aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 3 de septiembre, con el objetivo de "avanzar hacia un modelo urbano más seguro, sostenible e inclusivo", según han explicado este sábado los socialistas.

Entre las principales propuestas, el PSOE plantea la regulación en la norma de las calles escolares, con restricciones al tráfico motorizado en las inmediaciones de los centros educativos, para mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación y favorecer entornos saludables para la infancia y la comunidad educativa.

Asimismo, propone introducir en la ordenanza la definición de una red de sendas verdes urbanas, corredores peatonales de calidad ambiental y paisajística que conecten los principales espacios de la ciudad entre sí y con los parques metropolitanos, fomentando la movilidad activa, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Las enmiendas incluyen también el refuerzo de los caminos escolares seguros, incorporando la figura de las calles escolares como medida para garantizar desplazamientos más seguros y accesibles de niños y familias.

"No se trata de un capricho, sino de un ejemplo más de que el equipo de gobierno de Canteli no cree de verdad en la movilidad del futuro", ha señalado el concejal socialista Juan Álvarez. "Al igual que pretenden aprobar una Zona de Bajas Emisiones que no reducirá realmente las emisiones, intentan vender un Plan de Movilidad en el que se crean itinerarios escolares y peatonales, pero después no los incluyen en la ordenanza reguladora", ha añadido.

"Si queremos entornos más seguros para la comunidad educativa, si queremos que puedan acceder a sus colegios e institutos caminando, es necesario definirlos en la normativa municipal", ha comentado.

Álvarez ha destacado también que la propuesta del equipo de gobierno introduce límites innecesarios al uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. "Aunque compartimos fijar la edad mínima de uso en 16 años dentro del municipio, creemos que el resto de la regulación debe ajustarse a lo que estipule el reglamento en el que trabaja la DGT", indica.

"Una ordenanza municipal no puede contradecir ni generar confusión respecto a lo establecido en el Reglamento General de Circulación o la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, debiendo respetar siempre la coherencia con la normativa estatal. Y el texto debería ser revisado en este sentido", ha añadido el concejal del PSOE.

El Grupo Municipal Socialista propone igualmente revisar los criterios sobre estacionamiento y carga y descarga, eliminando referencias ambiguas y añadiendo limitaciones vinculadas a las características de las vías y la resistencia del pavimento. "Queremos proteger el firme de las calles peatonales de los daños que provocan los vehículos", ha explicado Álvarez.

Finalmente, se plantea la adaptación íntegra del texto de la ordenanza al lenguaje inclusivo, garantizando que toda la normativa municipal sea respetuosa con la igualdad. "Tenemos la necesidad de construir una ciudad pensada para las personas, donde la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión sean ejes centrales de la movilidad", ha defendido el edil.