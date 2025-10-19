El PSOE exige mayor esfuerzo para afrontar la desratización

Archivo - Una rata en la entrada de unos almacenes, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Ramón Tuero ha vuelto a exigir de nuevo al concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, un mayor esfuerzo a la hora de afrontar la desratización de la ciudad. "Este es un tema recurrente, que ya hemos denunciado varias veces, pero la realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y que es urgente buscar una solución", explicó Tuero.

El concejal reiteró que las quejas por la aparición de ratas en barrios y parroquias de la ciudad son constantes e incluso en el centro de Gijón. "Esta semana mismo hemos acudido a la calle Dindurra, al lado de la Plazuela San Miguel, debido a denuncias de comerciantes de la zona alertados por la presencia de los roedores en torno a los contenedores de la zona", relató.

Desde el PSOE se reiteran nuevamente en su petición al presidente de Emulsa de la necesidad de abordar el problema con un plan de choque.

"Es evidente que con las personas destinadas dentro de la empresa de limpieza a la desratización no es suficiente, recordemos que son dos equipos de una persona cada uno, que cubren el área de toda la ciudad", insistió el concejal que añadió, que esa plantilla debería contar al menos con un total de cinco personas.

Ha manifestado el socialista que no pueden quedarse de brazos cruzados, dejando que la bola se haga más grande y que es urgente actuar para cortar de raíz la proliferación de ratas en la ciudad por salubridad y porque es lo que se espera de una ciudad de primera categoría como la nuestra y lo que merecemos todos y todas los y las ciudadanos y ciudadanas", finalizó.