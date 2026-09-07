PSOE de Gijón pide al Ayuntamiento garantizar pasos seguros en El Lauredal ante el cierre de las vías

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha anunciado este lunes que volverá a preguntar en el Pleno por los pasos de peatones y ciclistas en la zona de las vías de El Lauredal, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase el pasado 1 de septiembre el contrato de ADIF para la reposición y ejecución de cerramientos de las vías de la zona oeste de la ciudad.

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha señalado que su grupo desconoce si ADIF y el Ayuntamiento han alcanzado algún acuerdo para establecer pasos para los vecinos de la zona. "No nos consta que se haya alcanzado ningún acuerdo entre dicha administración ferroviaria y el Ayuntamiento para establecer pasos adecuados para los vecinos que residen ahí", ha afirmado.

El PSOE ya llevó esta cuestión al Pleno en marzo de 2026. En aquella sesión, la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, indicó que el Ayuntamiento estaba "a la espera de información por parte de ADIF" y de que se le facilitase "un número de cuenta para poder ingresar el importe de la cofinanciación del proyecto". La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró entonces que "la relación con ADIF era correctísima", según recuerda el Grupo Socialista.

Pérez Ordieres ha reclamado al Gobierno local que se asegure de que el cerramiento de las vías se ejecuta garantizando el tránsito entre ambos lados de la infraestructura ferroviaria. "Corresponde al gobierno de esta ciudad preocuparse y ocuparse de este tema para que se lleve a cabo de modo que se garantice el tránsito seguro entre las personas que viven a ambos lados de las vías", ha señalado.

Los socialistas sostienen que los pasos deben permitir a los vecinos acceder a supermercados, paradas de autobús y colegios situados al otro lado de las vías y consideran que estos accesos deberían estar resueltos antes de que se lleve a cabo el cerramiento. "Nos parece inconcebible pensar que pueden cerrar las vías sin tener estos accesos solucionados", ha añadido la portavoz.