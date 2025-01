El PSOE insiste a la secretaria general del Ayuntamiento en que Moriyón modifique su Declaración de Actividades

"No basta con el documento complementario a su información fiscal", advierte Pérez Ordieres

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado dos escritos ante la Secretaría General del Ayuntamiento y el Comité Técnico de Transparencia para que obliguen a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, a cumplir con la legalidad vigente y a que modifique su Declaración de Actividades para incluir la asignación que le paga Foro Asturias como presidenta del partido.

Según una nota de prensa del PSOE, la información fiscal de carácter personal que la alcaldesa dijo haber presentado este pasado lunes no la exime de actualizar su Declaración de Actividades.

"No basta con presentar un documento complementario a su información fiscal -que no es público- porque no tiene nada que ver con la información detallada de sus actividades privadas", ha apuntado la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, que ha comparecido en rueda de prensa.

La portavoz adjunta ha explicado, en rueda de prensa este mediodía, que la información a la que alude no es pública y la norma es clara: tiene que hacer pública la declaración bienes patrimoniales y la declaración actividades que puedan generar ingresos, igual que el resto de concejales y concejalas de la corporación.

Por su lado, la concejala del PSOE gijonés Marina Pineda ha afeado a la alcaldesa "su extraordinaria capacidad para manipular la realidad a su favor y retorcer las normas con el fin de eludir sus obligaciones".

Para ella, hasta el pasado lunes Moriyón incumplía sus obligaciones de información y seguiría haciéndolo si no hubiera el PSOE presentado una moción de urgencia para obligarla a cumplirlas.

"A día de hoy sigue incumpliendo sus obligaciones de transparencia", ha apuntado Pineda, quien ha insistido en que la información fiscal no es pública.

Ha señalado, al respecto, que Moriyón tiene dedicación parcial como alcaldesa, por tanto, la norma dice que debe publicar información detallada sobre su actividad profesional privada, "que tiene que actualizarse permanentemente y que tiene que publicarse en el plazo más breve posible en el portal de transparencia municipal", ha recalcado.