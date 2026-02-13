El PSOE insta a ArcelorMittal a movilizar todos los medios necesarios para reparar el Horno Alto B

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, en la Casa del Pueblo. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Gijón ha mostrado este viernes su preocupación por la decisión de paralizar la puesta en marcha del Horno Alto B de ArcelorMittal, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

En ese contexto, ha instado a la empresa a movilizar todos los medios necesarios para que inicie "cuanto antes" la actividad, recuperando o aumentando de este modo la producción.

En este sentido, los socialistas han advertido de que el Horno Alto es "clave" para mantener un sector estratégico como la siderurgia integral.

"Mostramos nuestra preocupación ante lo que podría derivar en una merma del empleo de calidad y la economía industrial en Gijón", han expresado.

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, por su lado, ha mostrado su deseo, también, de que el Gobierno central esté siguiendo todo lo que ocurre en la planta, a lo que ha remarcado que "la capacidad de defender la acería es escasa porque dejó de ser una empresa pública cuando el expresidente José María Aznar decidió privatizarla".

"Estamos ante una nueva sombra sobre el futuro de la siderurgia integral en España", ha señalado García, quien ha llamado la atención sobre que lo que sucede en Arcelor tiene gran repercusión en la economía de Asturias y del municipio.

"Necesitamos aunar todas las fuerzas para continuar en la senda de la certidumbre y la estabilidad", ha añadido el también diputado regional.

Por todo ello, ha exigido que ArcelorMittal cumpla los compromisos pendientes en Asturias, en un contexto en el que las medidas europeas para recuperar la competitividad de la industria del acero en Europa han empezado a surtir efecto.

"Es el momento de pedir responsabilidad, el plan del acero europeo permite que la empresa siga adelante, sin excusas, con las inversiones previstas en materia descarbonización y de modernización industrial", ha remarcado García.