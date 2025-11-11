El PSOE insta al Ayuntamiento a incluir la atención a la salud mental en la planificación deportiva

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo, en el barrio de Olivares, Pórticos 2. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha pedido este martes al Ejecutivo local que incluya la atención a la salud mental en la planificación deportiva municipal, y ha lamentado que el PP haya rechazado su propuesta en este sentido en una comisión.

En una nota de prensa, la edil ha explicado que su iniciativa "beneficiaría a toda la ciudadanía ovetense" ya que "responde a una demanda social cada vez más evidente". La intención del PSOE era "alinear" la política deportiva de Oviedo con el futuro Plan de Salud municipal, incorporando la atención al bienestar emocional como un eje transversal en las actuaciones deportivas.

"Para el Grupo Municipal Socialista es importante que las políticas de este equipo de gobierno y sus programas municipales aborden esta cuestión de manera decidida, porque la salud mental es un pilar esencial del bienestar de la ciudadanía", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que Oviedo, como Ciudad Europea del Deporte 2026, tiene una "oportunidad única" para asumir un compromiso real con la salud integral de sus vecinos, impulsando programas que fomenten tanto la salud física como la mental desde edades tempranas.

Por otro lado, Sánchez Santa Bárbara ha puesto el foco sobre el cierre "inminente" de las piscinas del Parque del Oeste por obras. Este cierre durará al menos tres meses y la concejala socialista ha pedido un espacio alternativo para trasladar la actividad de usuarios y clubes.