El PSOE insta al gobierno local a apostar por las escuelas taller y los talleres de empleo

El Grupo Municipal Socialista de Gijón reclamará en el próximo pleno el impulso de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y colectivos con especiales dificultades.

Según han informado desde el PSOE, presentarán una iniciativa para que el gobierno local muestre su firme compromiso con estos programas ya que la tasa de paro de Gijón es tres puntos superiores a la media regional y más del 70% de las personas desempleadas carece de formación.

Los socialistas explican que pese a que se financian a través del Servicio Público de Empleo del Principado, el Ayuntamiento solo presentó dos programas de escuela taller y uno de talleres de empleo en la última convocatoria.

"Mientras tanto, otros municipios asturianos como Oviedo, El Franco, Carreño o San Martín del Rey Aurelio concurren con varios proyectos y captan millones de euros para la formación y la contratación de personas desempleadas y tienen mucha menos capacidad que Gijón, menor población y tasa de desempleo. Nuestra ciudad, la mayor de Asturias, abandona las políticas de activación para el empleo. No es de recibo que Gijón se conforme con presentar tres proyectos", lamentó Ana Murias.

La edil anima a la vicealcaldesa y responsable del área de Empleo del Ayuntamiento, Ángela Pumariega, a ponerse a trabajar cuanto antes y a elaborar un listado de posibles actividades, obras o servicios idóneos para la realización de la formación práctica de escuelas taller o talleres de empleo.

Además, pedirá en la proposición plenaria que se haga un estudio de las instalaciones que podrían acoger las formaciones. Lamenta que el gobierno local siga alegando la falta de espacios para explicar la escasez de proyectos de escuelas taller y talleres de empleo.

"La excusa no puede ser falta de espacios. Nosotros ya lo dijimos en numerosas ocasiones: ahí tienen el edificio de la Fundación Metal que está vacío. Presentamos una enmieda para que contemplaran en los presupuestos una partida para acondicionar la antigua Fundación Metal y lo rechazaron", subrayó.