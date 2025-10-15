El PSOE insta al Gobierno a presentar las alegaciones a los fondos Feder sin buscar "enemigos fuera"

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Los socialistas pedirán la comparecencia de Fernández-Paíno, al que exigen que pida perdón al Principado

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha apremiado este miércoles al Gobierno local a que se centre en trabajar en las alegaciones contra la pérdida de fondos Feder del Plan Cimavilla 2030, en lugar de verter responsabilidades en otras administraciones.

"Lo urgente ahora es que dediquen todo su esfuerzo para preparar dichas alegaciones, que lo hagan en tiempo y forma y que se dejen de difamar y buscar culpables fuera con excusas de mal estudiante", ha remarcado Pérez Ordieres, que ha comparecido en este día en rueda de prensa.

Para la portavoz socialista, lo importante es recuperar esos 12 millones de euros "que la ciudad no puede perder y que Cimavilla merece", ha remarcado.

Así lo ha indicado a resultas de las declaraciones del director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, al acusar al Gobierno del Principado de Asturias de "oscurantismo" y les señalara como responsables de haber dejado a Gijón fuera del reparto de los fondos europeos, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

A mayores, Pérez Ordieres ha exigido a Fernández-Paíno que pida disculpas tanto al Gobierno del Principado de Asturias, como a la ciudadanía "por las mentiras vertidas", ha apuntado.

La edil socialista, en línea con ello, ha asegurado que el "principal enemigo" que frena las posibilidades de crecimiento de Gijón es el propio Gobierno local.

Con todo, ha avanzado que pedirán la comparecencia de Fernández-Paíno en la próxima Comisión de Hacienda para que dé cuenta, no solo del motivo por el que se han denegado esos 12 millones de euros solicitados para ese Plan de Actuación Integral de Cimavilla, sino también de las alegaciones presentadas contra la resolución provisional y del asesoramiento recibido para realizar el citado proyecto.

También ha expresado su preocupación por el escaso plazo de queda para presentar las alegaciones y ha pedido "más rigor" y trabajo en su elaboración.

"El proyecto de aprobó de forma apresurada el día antes de que acabara el plazo en una Junta de Gobierno local de forma urgente a la que no acudió la alcaldesa", ha recordado Pérez Ordieres.

Ha señalado, asimismo, que Gijón quedó fuera del reparto de Fondos Feder al haber sido superado por los municipios de Oviedo y Avilés que recibieron 8,4 y 5,3 millones de euros, respectivamente, y con los que competía en la misma categoría.