PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón 'frenan' una propuesta del PP para instar a revisar la ley del 'solo sí es sí'

OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular no ha logrado sacar adelante este miércoles en el Pleno una proposición para instar al Gobierno central a revisar la ley del 'solo sí es sí', a fin de evitar las rebajas de pena y excarcelaciones de delincuentes sexuales que se han producido tras la entrada en vigor de esta normativa, al votar en contra de la iniciativa los dos grupos del Gobierno local, PSOE e IU, y Podemos-Equo Xixón y el resto a favor.

La concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja ha lamentado el "goteo cruel e imparable" de rebajas de pena y excarcelaciones que se están dando, a lo que ha remarcado que los jueces no crean leyes, las aplican.

Es por eso que ha criticado la actitud "soberbia" de negarse a revisar esta ley. Fernández-Ahúja ha dicho no entender el "sectarismo y fanatismo ideológico" del Gobierno. A su juicio, ante algo que se ve que hubo un error, lo normal es revisarla.

Ha pedido, además, al Gobierno local " coherencia", tras rechazar apoyar esta iniciativa plenaria pese a reconocer que ha tenido efectos no deseados.

"Estamos poniendo a los delincuentes sexuales en la calle", ha advertido, a lo que ha aludido, también, las ocho revisiones de sentencia en Asturias. "Díganselo a las víctimas y a sus familias", ha trasladado al Gobierno local, al que ha lamentado "falta de empatía social".

Por parte del Equipo de Gobierno, la concejala socialista Natalia González ha dejado claro que el que no voten a favor de esta proposición no quiere decir que no estén preocupados por los efectos no deseados de la ley, que buscaba inicialmente el proteger más a la víctima.

Ha opinado que quizás la premura por tener la ley ha provocado este efecto y haya que revisar las penas vigentes, pero ha recalcado que el Pleno no es ni el foro ni el momento para ello.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha considerado que esta modificación legal "no ha salido bien", por lo que ha visto "absolutamente inútil" la actitud de Moncloa de negar el "error evidente", que está teniendo consecuencias "terribles" de rebajas de penas y excarcelaciones de presos. Ha animado al Ministerio, por ello, a que se dé "mucha prisa en corregirlo".

Por su lado, la concejala de Foro Montserrat López si bien su grupo votó a favor, ha considerado que el Pleno debe centrarse en problemas de los gijoneses. Ha opinado que se podía haber hecho una disposición transitoria para evitar la revisión de las condenas. Al tiempo, ha remarcado que esta ley no solo la critica la extrema derecha, si no todo ciudadano.

En el caso de Podemos-Equo Xixón, su portavoz, Laura Tuero, se ha quejado de que el PP traiga a Pleno proposiciones "de corta y pega" en vez de hablar de los problemas de los gijoneses. Ha avanzado, en este caso, que se van a negar a que se usen los derechos de las mujeres como "moneda política".

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, por su parte, ha visto "claramente anticonstitucional" esta ley, que lo que hace, a su juicio, es "desproteger a las mujeres y menoscabar la seguridad jurídica".

Ha llamado la atención, al tiempo, que ya hay casi 200 condenados que han visto rebajadas sus penas. A esto ha sumado que esta ley genera una "evidente inversión carga de prueba" sobre el hombre, al tener él que probar que hubo consentimiento. En este caso, ha recalcado que tampoco se regula si debe ser un consentimiento expreso o tácito por otras vías.