El PSOE lleva a Urbanismo el reclamo de Prado La Vega para conectar la zona con el IES La Corredoria

Archivo - Nuevo instituto de La Corredoria. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará este miércoles a la comisión de Urbanismo e Infraestructuras la situación de las familias de Prado La Vega que llevan meses reclamando una solución de transporte público para que sus hijos e hijas puedan acudir al IES La Corredoria sin tener que recorrer a pie hasta dos kilómetros a primera hora de la mañana.

Para el concejal socialista Juan Álvarez Areces, este caso representa "un ejemplo más de la distancia entre la propaganda del gobierno de Canteli y las necesidades reales de los barrios".

Destaca el PSOE de Oviedo que mientras el equipo de gobierno presenta la modificación de la red de TUA como una gran transformación del transporte urbano, "hay familias que plantean problemas concretos y posibles soluciones y que ni siquiera han recibido una respuesta".

Las familias han trasladado previamente su situación al departamento municipal de Transporte y Movilidad, tanto por correo electrónico como mediante registro, además de comunicarla a la alcaldesa de barrio y a la asociación vecinal.

Según explican, algunos menores tienen que realizar a pie entre 1,5 y 2 kilómetros para llegar al instituto, saliendo de sus domicilios entre las 7:45 y las 8:00 horas, en condiciones de oscuridad y con dificultades para compatibilizar el desplazamiento con los horarios laborales de sus progenitores.

La propuesta trasladada por las familias es concreta: estudiar la posibilidad de aprovechar las actuales líneas V1/V2, que ya conectan Villapérez/Villaperi con el HUCA y disponen de una parada frente al IES La Corredoria, habilitando una parada en Prado de la Vega y adaptando determinados horarios a la entrada y salida del instituto.

Álvarez Areces subraya que el PSOE no da por hecho que la propuesta tenga que ser necesariamente viable, pero considera que "lo mínimo que puede hacer un Ayuntamiento es estudiar una demanda razonable de sus vecinos y explicarles después si se puede hacer o por qué no se puede hacer".