PSOE de Oviedo critica que el equipo de gobierno mantenga sin actualizar los baremos de renta para las becas escolares

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha lamentado este viernes que el equipo de gobierno municipal "siga sin ver la necesidad de actualizar los baremos de renta de las becas escolares", tras conocerse los datos de la convocatoria para el curso 2025-2026.

Según ha explicado la edil socialista, este curso se han concedido un total de 8.097 ayudas escolares, casi 1.400 menos que en el curso 2019-2020. "Es cierto que se ha reducido la matrícula, pero no es menos cierto que los baremos de ingresos para poder optar a estas ayudas no se han actualizado", ha señalado.

Como consecuencia de ello, 1.244 solicitudes de becas de comedor, 399 de desayuno y 526 de libros escolares han quedado fuera, según los datos ofrecidos por el grupo socialista.

Sánchez Santa Bárbara ha destacado que, "al menos, este curso todas las solicitudes de ayuda que cumplen con los baremos han sido aprobadas", lo que no ocurrió en la convocatoria anterior. Entonces, ha recordado, "solo la presión de las familias y de nuestro grupo logró revertir un recorte que afectaba a 1.400 niños y niñas del concejo".

La edil también ha subrayado el aumento en las ayudas de desayuno escolar, que se han duplicado, lo que a su juicio "demuestra que la apuesta por la conciliación laboral y familiar es necesaria".

Por el contrario, el número de estudiantes con beca de comedor ha descendido en casi mil (980) respecto a 2019, y hay 623 beneficiarios menos de ayudas para libros.

"Consideramos imprescindible ajustar los baremos de dichas becas para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a todas las niñas y todos los niños de Oviedo y fomentar la igualdad de oportunidades", ha defendido la concejala.

En este sentido, ha recordado que "los socialistas entendemos que estas becas son un derecho y no una ayuda social. Deben estar al alcance del mayor número de familias posible y para eso es necesario que los baremos de renta reflejen los avances de los últimos años", ha concluido.