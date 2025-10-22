El PSOE de Oviedo critica el presupuesto de la FMC: "Es una oportunidad perdida"

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha criticado este miércoles el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), al entender que es "una oportunidad perdida" en un año en el que el Ayuntamiento está trabajando la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

En una nota de prensa, Monsalve ha explicado que el PSOE ha votado en contra del presupuesto, presentado en la reunión del Consejo Rector de la FMC este miércoles y que asciende a 4,4 millones de euros. "La Capitalidad Cultural es un proyecto clave, transformador y una oportunidad única para el desarrollo de nuestro concejo, no uno de esos títulos comprados a golpe de talonario público que el equipo de gobierno exhibe como logros", ha aseverado.

Así, ha cuestionado que el Ayuntamiento destine más recursos en año electoral a las actividades de la FMC que los que pretende destinar el año que viene, "clave para las aspiraciones de Oviedo". "Demuestra una falta de criterio absoluta", ha asegurado.

"El presupuesto de la FMC es una oportunidad perdida para lanzar la candidatura a Capital Europea de la Cultura", ha señalado García Monsalve, que ha vuelto a insistir en la disposición del Grupo Municipal Socialista a explorar un posible acuerdo presupuestario con el equipo de gobierno. "Queremos abrir un diálogo para construir un Oviedo mejor, pero mal empezamos si en la FMC ni apostamos por la Capitalidad Cultural ni se ha contado con nuestro grupo municipal", ha dicho.

EL 90% DE LAS ACTIVIDADES, EN EL CENTRO

El edil socialista también ha mostrado su disconformidad con las cuentas de la Fundación Municipal de Cultura por el hecho de que "sigue apostando por un modelo continuista, que concentra más del 90% de su actividad y del gasto en el centro de la ciudad, en el Auditorio, el teatro Campoamor o el Filarmónica".

"Nosotros creemos que la FMC debe llevar la cultura a todos los rincones posibles de nuestro municipio, pero en las cuentas apenas un 6% del gasto se va a actividades en los barrios y poco más del 2% a programación en la zona rural", ha ejemplificado García Monsalve.