El PSOE de Oviedo exige un proceso "justo y transparente" para la venta de las plazas del aparcamiento de Ferreros II

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha presentado una proposición en la comisión de Economía para que la venta de las plazas del aparcamiento municipal de Ferreros II "se realice mediante un procedimiento abierto, justo y transparente, que garantice la igualdad de oportunidades entre las personas interesadas".

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha señalado que, tras la consulta informativa celebrada en septiembre, "ha quedado patente el interés de numerosos vecinos y vecinas en adquirir una plaza en Ferreros II, ya que un total de 678 personas se inscribieron para las 421 plazas del parking".

Sin embargo, ha criticado que la intención del equipo de gobierno de Canteli es realizar la venta mediante subasta, que "resulta un sistema inadecuado, injusto y más que cuestionable, ya que beneficia únicamente a quienes disponen de más recursos económicos".

Los socialistas han recordado que la legislación vigente establece que la enajenación de bienes inmuebles por parte de las administraciones debe realizarse, por norma general, mediante concurso y no por subasta.

En este marco, el PSOE ha propuesto que cada plaza constituya un lote individual, con un precio base determinado por su tasación, sin posibilidad de modificación por parte de los licitadores.

Además, ha reclamado que los criterios determinantes de adjudicación sean la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo y el no disponer ya de una plaza de aparcamiento en propiedad, para priorizar a quienes realmente necesitan aparcar en la zona.