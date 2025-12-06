El PSOE de Oviedo propone paralizar el pago de 26,2 millones de deuda para destinarlos a inversiones

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha anunciado que PSOE solicitará en la próxima comisión de Economía que el Ayuntamiento de Oviedo estudie la posibilidad de paralizar el pago de 26,2 millones de euros en amortización de deuda, con el fin de destinar esos recursos a inversiones.

"Es una oportunidad clara para Oviedo, y lo responsable es estudiar todas las posibilidades para materializarla", ha afirmado Monsalve. El edil socialista ha recordado que la amortización extraordinaria fue aprobada en el Pleno del 7 de octubre, con la abstención del Grupo Socialista, "porque entonces no existía margen normativo para plantear alternativas". "Hoy ese margen sí existe y otros ayuntamientos ya están explorándolo. Oviedo no puede permitirse desaprovecharlo", ha subrayado.

Según Monsalve, el real decreto-ley aprobado esta semana por el Gobierno de España permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2024 para inversiones sostenibles hasta 2027. "Otras administraciones locales de toda España se han puesto a trabajar ya para anular amortizaciones de deuda similares y poder aprovechar esos recursos para financiar actuaciones en sus ámbitos", ha detallado.

Los socialistas recuerdan las importantes carencias inversoras de los presupuestos para 2026 donde no hay ni un euro para proyectos estratégicos comprometidos por el propio Canteli. "Antes que enviar 26,2 millones a los bancos, hay la obligación de intentar, ahora que es posible, que ese dinero se invierta. La prioridad debe ser Oviedo, no los bancos", sostiene García Mosalve.

El edil socialista ha instado al equipo de gobierno ha iniciar los trámites para aprovechar estos recursos "de manera inmediata" y a "abrir una negociación con los distintos grupos municipales para acordar el destino de estos 26,2 millones de euros". "El Gobierno central da herramientas a los ayuntamientos para atender las necesidades de la ciudadanía y Canteli no puede desaprovechar esa oportunidad", ha insistido Monsalve.