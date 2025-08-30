El PSOE de Oviedo reclama un acuerdo que refuerce la atención primaria de los servicios sociales

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado este sábado un acuerdo en el municipio que refuerce la atención primaria de los servicios sociales, a través de una estrategia coordinada de inclusión que conecte "de manera eficaz" las áreas de empleo, educación, vivienda y servicios sociales".

En una nota de prensa, el portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, ha instado al Equipo de Gobierno a "no dejar pasar la oportunidad de alcanzar un gran acuerdo que permita reorganizar y ampliar el modelo de atención primaria de los servicios sociales municipales".

Fernández Llaneza ha indicado que a menudo se escuchan "mensajes triunfalistas sobre lo bien que va el comercio, la hostelería o el turismo". No obstante, estos datos "no nos pueden hacer perder de vista otra realidad de nuestro municipio", como la pobreza.

El portavoz ha mostrado su preocupación por el incremento del número de personas que han recurrido a la asistencia de la Cocina Económica durante este verano. "Más allá de que pueda tratarse de unos datos parciales, en muchas ocasiones, las cifras de personas atendidas por estas instituciones suelen anticipar tendencias que luego se reflejan en las estadísticas e indicadores estandarizados", ha dicho.

Por su parte, la concejala socialista Marisa Ponga ha lamentado que se haya producido un repunte "significativo" de usuarios en la Cocina Económica, especialmente entre personas jóvenes. "En los últimos meses, otras entidades sociales han dado también la voz de alarma, indicando un incremento notable de las intervenciones", ha resaltado.

A su juicio es necesario "promover una estrategia municipal coordinada de inclusión, que conecte de manera eficaz las áreas de empleo, educación, vivienda y servicios sociales". La edil incidió también en la urgencia de abordar la vulnerabilidad juvenil con estrategias específicas: "Hay que huir de recetas generalistas de atención social que han demostrado ser poco eficaces para dar respuesta a las problemáticas que afrontan muchos y muchas jóvenes hoy en día".

Ponga recordó que el Grupo Socialista ya había propuesto la creación de un Observatorio Municipal de Políticas Sociales, con el objetivo de anticipar problemas y diseñar respuestas rápidas y eficaces, aunque "el gobierno de Canteli, sin embargo, no lo consideró oportuno".