El PSOE pide el respaldo del Pleno para impulsar La Pixarra como "alternativa realista" a la Ronda Norte

Archivo - Falda del Monte Naranco, en la zona donde se plantea proyecto para la ronda norte de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una moción de urgencia para su debate en el Pleno municipal en la que solicita la elaboración inmediata de un estudio de alternativas viables al actual proyecto de Acceso Norte a Oviedo, que priorice el vial entre La Florida y La Pixarra como solución a los tráficos de la zona oeste de la ciudad.

Según ha defendido el portavoz del grupo, Carlos Fernández Llaneza, el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo confirma lo que el Grupo Municipal Socialista viene defendiendo desde hace tiempo, que la llamada Ronda Norte "no es una infraestructura necesaria para garantizar una movilidad sostenible y eficiente en el municipio".

Llaneza ha comentado que el PMUS demuestra, a través de sus proyecciones técnicas, que es posible alcanzar los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia sin construir una nueva gran vía que atravesaría la ladera del monte Naranco con un enorme impacto ambiental.

"El modelo de movilidad planteado en los escenarios 1 y 2 del plan prevé una reducción significativa del uso del vehículo privado, tanto en los desplazamientos internos como en los metropolitanos", ha comentado.

Además, señala que el proceso de participación ciudadana impulsado durante la redacción del PMUS deja clara la ausencia de apoyo social al proyecto. Casi la mitad de las personas encuestadas calificaron la Ronda Norte con un 1 sobre 10, y un 70% de las mujeres participantes la consideraron la peor opción posible.

"Pese a esos hechos, el equipo de gobierno municipal sigue apostando por una infraestructura obsoleta, ignorando tanto los datos técnicos como la opinión ciudadana", ha señalado Fernández Llaneza.

El Grupo Municipal Socialista planteará al Pleno impulsar el estudio de esta infraestructura de manera inmediata y sin esperar al resultado de la tramitación ambiental de la Ronda Norte. "Oviedo no puede seguir anclada en proyectos quiméricos del pasado, necesitamos soluciones viables y realistas", ha concluido el líder de la oposición.