El PSOE plantea tramos progresivos de precios en la EMA con función al consumo

Pineda pide suprimir la tarifa exclusiva de la Copa de la Reina Hockey Patines

GIJÓN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha mostrado este miércoles su rechazo al proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2026, que ha tildado de "populista" ante el planteamiento de congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos.

Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha anunciado que, frente a ello, han presentado un total de seis enmiendas, una de ellas para restringir la cesión de espacios para actividades externas en el Botánico y otra para establecer nuevos tramos en la tarifa del agua.

La edil, asimismo, ha advertido de que Gijón tiene un problema de ingresos de acuerdo, según la edil, a la evaluación de las entidades y organismos que examinan las cuentas municipales.

Ha criticado, en este sentido, la política "cortoplacista" del Equipo de Gobierno local y ha contrapuesto las Ordenanzas Fiscales del municipio gijonés con el de otras ciudades de tamaño similar, como pueda ser Donosti o Vigo.

"No se trata de subir impuestos, se trata de hacerlos más justos", ha defendido Pineda, quien se ha quejado de que el Equipo de Gobierno quiera convertir la ciudad en un gran equipamiento para atraer turistas.

"Lo único que quiere Foro es que Gijón sea una fiesta", ha lamentado la concejala socialista. Esta ha incidido en que, mientras esto pasa, la ciudad tiene falta de limpieza y de recogida de residuos, entre otras cosas.

En cuanto a la tasa de recogida de basuras, ha recalcado que esta registró un incremento de un 55 por ciento en dos años, sin que se haya aplicado una progresividad.

Especialmente ha incidido en que con estas subidas, justificadas en parte por la nueva tasa de Cogersa que no se llegó a aplicar, buscan crear "beneficios artificiales" que al final acaban "tapando agujeros" generados por Foro en las arcas municipales.

Respecto al problema de la vivienda, ha remarcado que el Gobierno local rechaza aplicar recargo a las viviendas vacías de los grandes tenedores. Tampoco hay bonificaciones, según ella, en cuestiones medioambientales, como la mejora de eficiencia energética o a vehículos menos contaminantes.

Por este motivo, ante la propuesta de "meros retoques" del Gobierno local, el PSOE ha presentado seis enmiendas. Una de ellas a la nueva tarificación del Jardín Botánico. Sobre ello, ha apuntado que, si bien tener más visitantes puede ser importante, "no a cualquier precio".

También referente al Botánico, ha abogado por suprimir la cesión de espacios para actividades lucrativas, salvo las organizadas por el propio Botánico y que sean en pequeño formato.

Asimismo, el PSOE rechaza incluir la prohibición de actividades "sectarias" y aboga por cambiar la terminología por aquellas que atenten contra los principios y valores constitucionales.

Con referencia al Patronato Deportivo Municipal y, en concreto, a la Copa de la Reina de Hockey Patines, se pide eliminar la tarifa exclusiva creada para esta competición. "Solo persigue castigar al Telecable Hockey Club", ha opinado Pineda.

A mayores, ha apuntado que la tarifa actual ya contempla el poner una entrada específica para eventos especiales. Por este motivo, se ha preguntado por qué incluir una tarifa específica de un evento cuando todavía no se han sentado a hablar con la Federación sobre su organización.

En este sentido, la concejala socialista considera "cuanto menos lamentable" que no se quiera poner dinero por parte del Ayuntamiento y se pretenda recuperar la inversión vía entradas.

Asimismo, el PSOE ha presentado otras dos enmiendas, que son puramente técnicas. Una de ellas se refiere a la renta activa de inserción, suprimida en 2024 para nuevas solicitudes pero, según Pineda, al menos durante el primer trimestre de 2026 van a quedar personas que la puedan percibir, ya que lo habían solicitado antes. Es por ello, que creen que se puede esperar.

En el caso de la EMA, donde hay tres tramos de precios, los socialistas proponen pasar a cinco: uno hasta 15 metros cúbicos al bimestre (con bonificación del 50 % sobre la tarifa) y un incremento progresivo a partir de 31 metros cúbicos, para cualquiera de las tarifas. El objetivo es promover un menor consumo de agua.