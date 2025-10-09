El PSOE preguntará en Comisión a la edil de Cultura si seguirá poniendo "en riesgo" el legado de Piñole

La portavoz del Grupo Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

Pérez Ordieres reclama echar marcha atrás al cierre del museo

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, preguntará en la Comisión de Cultura de este próximo viernes a la edil de este área, Montserrat López Moro, si piensa seguir adelante con el traslado del museo Nicanor Piñole que, a su juicio, supone poner "en riesgo" la obra del pintor gijonés e incluso puede conllevar la pérdida del legado de este.

Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha hablado así tras el comunicado de la comisión del citado museo, que se encarga de velar por el legado de Piñole, en el que rechazan el traslado de sus obras hasta que no se disponga de un edificio permanente, cuya construcción está prevista anexa al edificio de Tabacalera, en Cimadevilla.

También se oponen a una exposición temporal en el Palacio de Revillagigedo, al considerar que no es un museo y se limitaría la obra a exposición.

Por todo ello, Pérez Ordieres quiere que López Moro explique acerca de cuáles son sus intenciones una vez que la citada comisión del Piñole alerta de que se sienten legitimados para ir a los juzagados si entienden que se vulneran las condiciones del legado y advierten de que pueden reclamar la reversión del mismo.

La concejala socialista, ante esta advertencia, ha instado al Gobierno local a mantener abierto el museo hasta que la colección pueda ser trasladada de forma permanente a un edificio que esté en mejores condiciones que el actual.

A mayores, ha tildado de "nefasta" la gestión cultural por parte de López Moro, a lo que ha lamentado que la reprobación propuesta por Vox en el Pleno de este pasado miércoles fuera por la sentencia de nulidad del Plan de Normalización Llingüística y no por la gestión de la cultura en la ciudad.

Para Pérez Ordieres, la edil de Foro debería haber empezado por reunirse con la comisión encargada de velar por el legado del museo antes de hacer un "teatrillo" de ronda de contactos con asociaciones vecinales y entidades culturales con informaciones.

Sobre esto último, ha insistido en que la citada comisión del Piñole "nunca" aceptó el cierre del museo para trasladar la obra a una exposición temporal. "No sabemos si lo que pretendía era presionar a la comisión o suplantar su decisión", ha apuntado sobre la ronda de contactos de la edil con distintas asociaciones y entidades.