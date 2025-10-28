El PSOE presenta 25 enmiendas a los presupuestos para movilizar más de 5 millones de euros

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón ha presentado 25 enmiendas al proyecto de presupuestos para 2026 del Gobierno local para movilizar un total de 5.209.000 euros.

Así lo ha anunciado la edil socialista Marina Pineda, que ha comparecido en rueda de prensa, ha explicado que las cuantías se detraen principalmente de las partidas publicidad de propaganda y de las transferencias a Divertia.

Asimismo, entre otras cuestiones, los socialistas destinan las inversiones a la construcción de vivienda pública en alquiler, a pagar las ayudas pendientes a la rehabilitación de fachadas, a la reforma de Hermanos Felgueroso y a la adecuación de la zona deportiva de Francisco Eiriz, entre otros, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"El presupuesto del Gobierno local está marcado por la reducción de ingresos y demuestra que no se puede hacer más con menos", ha afeado Pineda, quien ha incidido en que las cuentas presentadas no atiendan las necesidades del municipio.

Otras inversiones por las que apuesta el PSOE son el ensanchamiento del puente La Coría, la mejora de la senda Poago-Aboño, el nuevo albergue de animales, la renovación de campos de fútbol, la reforma de las pistas deportivas de la Laboral, así como a las áreas de cultura e igualdad.

"Las cuentas municipales están marcadas por la reducción de ingresos, con un crecimiento inferior al IPC, y cada vez más dependiente de las transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, que aumentan en 13 millones mientras que el presupuesto municipal solo crece 6 millones de euros respecto al anterior", ha sostenido, a lo que ha apuntado que esto quiere decir que es "deficitario".

"Este gobierno actúa con la prepotencia de quien sabe que su pacto con el PP y el concejal tránsfuga le garantiza la aprobación del presupuesto, lo que nos sorprende es que el PP asuma un presupuesto del que solo controla un 14% y en el que sus programas se ven minorados por los que controla Foro", se ha quejado la concejal socialista.