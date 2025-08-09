El PSOE propone la creación de una mesa de trabajo para abordar los retos del deporte local

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición para la creación de una mesa de trabajo en el ámbito del deporte, con el objetivo de promover un modelo de gobernanza más participativo, eficaz y acorde con las aspiraciones de las entidades deportivas del concejo.

La concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara ha recordado que en febrero de 2024 ya propusieron la creación de un Consejo Municipal de Deportes, pero su iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno. Incide la edil en que un año después, "la falta de planificación y diálogo ha derivado en situaciones insostenibles para clubes, entidades y deportistas de la ciudad", como ejemplifica el caso del Club Balonmano Vetusta, que sigue sin un espacio adecuado para entrenar.

Ante esta realidad, el PSOE propone constituir una mesa de trabajo estable, un espacio para fomentar la participación de los verdaderos protagonistas del deporte ovetense: clubes, asociaciones, deportistas, profesionales del sector y técnicos municipales.

"Esta mesa permitiría debatir, coordinar y planificar las políticas deportivas del municipio de forma conjunta y hacerlo con visión de futuro", ha incidido Sánchez Santa Bárbara.