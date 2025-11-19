El PSOE se queda solo en el Pleno en su proposición para incluir la avenida de Príncipe de Asturias en la ZBE

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Gijón no ha logrado el apoyo de ninguno de los otros partidos de la Corporación gijonesa, que han votado en contra de ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada para incluir la avenida de Príncipe de Asturias y restringir el tráfico pesado contaminante por esta vía.

Vaquero, quien ha incidido en que por la citada avenida pasan diariamente 1.300 camiones con destino al puerto gijonés de El Musel, ha reclamado al Ayuntamiento una solución en tanto no se lleve a efecto una alternativa al fallido vial de Jove soterrado.

Ante las críticas del resto de grupos, el concejal socialista ha negado que haya una imposibilidad legal para incluir esta avenida en la ZBE, por ser una vía estatal, a lo que ha recalcado que lo único que hay que hacer es dar audiencia al Ministerio para alegaciones.

Sobre ello, se ha mostrado convencido de que el Ministerio no va a oponerse, al estar, a su juicio, "perfectamente alineado" con los objetivos medioambientales y las ZBE. Ha recalcado, unido a ello, que no son prohibiciones de circulación, sino restricciones con función a la contaminación de cada vehículo.

Ha aprovechado, por contra, para recriminar al Gobierno local que esté en las protestas vecinales con el "cartel", cuando no aportan una solución al problema de la contaminación en la zona Oeste.

Ante estas palabras, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha recordado que ella misma escuchó de boca del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, instar al Principado a que no se empecinara en la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias mientras no esté garantizado el acceso a El Musel.

A esto ha sumado que ella misma ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que preguntaba si el Ministerio había cambiado de opinión a este respecto. Una cuestión que, según la alcaldesa, sigue sin responder.

Por este motivo, ha conminado al concejal del PSOE a dejar de "engañar" a los vecinos. A mayores, ha sostenido que todos los grupos municipales, menos el PSOE, están legitimados a "levantar el cartel", con alusión a las protestas vecinales de la zona Oeste, después de que no se llevara a efecto la licitación del vial de Jove soterrado, que ha visto como un "engaño electoral".

Unido a ello, ha considerado una "broma" esta proposición del PSOE, a lo que ha advertido a los socialistas de que no es un tema del que se puedan hacer bromas.

A las críticas al PSOE se ha sumado el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, quien ha coincidido con otros concejales en que la proposición plenaria socialista viene a "blanquear" a sus compañeros de Madrid, con referencia al Gobierno central, y a "distraer" la atención.

Al margen de ello, ha recalcado que el perímetro de la ZBE viene definido en los fondos europeos que pidió el PSOE. Al tiempo, ha afirmado que se trata de conjugar el Medio Ambiente con la actividad económica del puerto. En este sentido, ha pedido al PSOE que vuelvan a la unanimidad de exigir a Madrid la alternativa al vial de Jove.

SUBVENCIONES

El Grupo Municipal de Podemos, por contra, sí ha conseguido que todos los grupos votaron a favor, excepto Vox que lo hizo en contra, de su iniciativa, con la que busca implementar una serie de medidas para agilizar, simplificar y controlar de manera más efectiva las subvenciones municipales.

Como ejemplo, ha propuesto la creación de unidades específicas de tramitación de subvenciones, que podrían ir vinculadas a los centros gestores ya existentes.

La concejala de Hacienda, María Mitre, ha apuntado que la gestión de las subvenciones es un tema" complejo y crucial", a lo que ha compartido con Podemos la preocupación por mejorar la eficiencia en su tramitación.

Ha señalado, asimismo, que el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón, junto con sus organismos autónomos, gestiona más de 26 millones de euros de subvenciones, tanto nominativas como de concurrencia competitiva.

Unido a ello, ha asegurado que su Concejalía, junto con el Servicio de Intervención Municipal, lleva tiempo trabajando en la mejora de esta situación y en reducir las dificultades que existen en la tramitación de los expedientes de subvenciones.

Fruto de ello, ha avanzado que se va a incluir personal funcionario en la gestión de los expedientes de subvenciones, dado que se trata de funciones reservadas a funcionarios.

Esto no implica, según la edil, que el personal técnico especializado quede al margen del procedimiento, sino que ha indicado que su participación será esencial para garantizar que las subvenciones se asignen correctamente. En esta misma línea, también estudian dotar de personal funcionario a los organismos autónomos, de forma que asuman, entre otras tareas, la concesión y el abono de las subvenciones.

Eso sí, ha remarcado que será necesario que se terminen los procesos de estabilización de personal, para saber con certeza con qué personal cuentan para llevar a cabo estas funciones.

La concejala del PSOE Marina Pineda, por su parte, ha reconocido que el retraso permanente en el pago de subvenciones se ha convertido en un problema "endémico" prácticamente de todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento gijonés.

Ha recordado, asimismo, que el PSOE, cuando gobernó con IU, aprobó no solo la Ordenanza de Subvenciones sino también el Plan Estratégico de Subvenciones, si bien ha reconocido que "no es suficiente" y es preciso seguir avanzando en medidas que agilicen la tramitación de las ayudas y subvenciones.

Ha incidido, eso sí, en que sería un error alejar al personal específico de Servicios Sociales, por ejemplo, de esa gestión de ayudas a personas, porque necesitan ese contacto con las personas y también con las entidades.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, por su parte, ha alertado acerca de la excesiva burocratización y de la sobrecarga de trabajo del personal municipal, por lo que ha dado su apoyo a esta iniciativa plenaria.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

No se ha aprobado, en cambio, una iniciativa del PSOE para la prevención de incendios forestales y la planificación de actuación y coordinación en caso de que estos sucedan.

El PSOE ha sumado el apoyo de IU y Podemos, pero Foro, PP, Vox y concejal no adscrito han votado en contra. Por parte del Gobierno local, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, ha considerado "totalmente innecesario" el elaborar un Plan especial municipal, a lo que ha replicado al PSOE que en el mandato anterior no activó el Pemugi "ni una vez, ni siquiera en pandemia".

También ha recriminado a los socialistas que dejaron "caducar" en 2020 el convenio con el Principado en esta materia, que ahora incluyen en su proposición plenaria. Ha remarcado, en este punto, que lo que toca no es revisarlo, sino que hay que hacer uno nuevo.

Con todo, ha tildado de "oportunista" la proposición del PSOE, de la que ha opinado que se desprende que el Ayuntamiento no estuvo a la altura en el incendio en el monte Areo. Sobre este suceso, Bravo ha defendido que se actuó "con rapidez", gracias al trabajo "impecable" de muchos departamentos municipales y servicios de emergencia, así como de la colaboración de vecinos.

Dicho esto, ha avanzado que el Ayuntamiento llevará a cabo charlas con vecinos y darán formación, incluso a Protección Civil, a los equipos que vayan a actuar en caso de incendio. También se ha adquirido maquinaria para actuar en prevención.