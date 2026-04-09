PSOE reclama un plan de mantenimiento anual para el Camino Primitivo en Oviedo

El PSOE reclama un plan de mantenimiento para el Camino Primitivo en Oviedo - PSOE

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha expuesto este jueves el "mal estado general" del Camino Primitivo a su paso por el concejo y ha reclamado la elaboración de un plan integral de mantenimiento que garantice su conservación "conforme a su importancia histórica y su valor como recurso turístico".

Fernández Llaneza ha señalado que, pese a la promoción del Camino bajo la marca 'Oviedo, origen del Camino', "se está quedando en una campaña vacía de contenido real" y ha criticado que se subvencionen actividades poco vinculadas al recorrido mientras se rechazan actuaciones esenciales para reforzar su patrimonio y atractivo turístico.

El portavoz socialista ha destacado el deterioro de varios tramos, especialmente entre Villamar y Puente Gallegos, donde el firme está en malas condiciones y los mojones se encuentran rotos, lo que puede generar confusión a los peregrinos. También ha cuestionado la negativa del gobierno local a mejorar el itinerario urbano mediante peatonalización, renaturalización o la creación de un Centro de Interpretación del Camino y de acogida a peregrinos.

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una proposición para debate en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que plantea un plan anual de mantenimiento del Camino y solicita la reparación urgente de los tramos más deteriorados.

"Oviedo no puede limitarse a promocionar una marca, sino que debe cuidar y dignificar el Camino Primitivo con actuaciones y atenciones que estén a la altura de su relevancia histórica y cultural", ha concluido Fernández Llaneza.