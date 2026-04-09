PSOE reclama un plan de mantenimiento anual para el Camino Primitivo en Oviedo

El PSOE reclama un plan de mantenimiento para el Camino Primitivo en Oviedo
El PSOE reclama un plan de mantenimiento para el Camino Primitivo en Oviedo - PSOE
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 9 abril 2026 12:48
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   OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha expuesto este jueves el "mal estado general" del Camino Primitivo a su paso por el concejo y ha reclamado la elaboración de un plan integral de mantenimiento que garantice su conservación "conforme a su importancia histórica y su valor como recurso turístico".

   Fernández Llaneza ha señalado que, pese a la promoción del Camino bajo la marca 'Oviedo, origen del Camino', "se está quedando en una campaña vacía de contenido real" y ha criticado que se subvencionen actividades poco vinculadas al recorrido mientras se rechazan actuaciones esenciales para reforzar su patrimonio y atractivo turístico.

   El portavoz socialista ha destacado el deterioro de varios tramos, especialmente entre Villamar y Puente Gallegos, donde el firme está en malas condiciones y los mojones se encuentran rotos, lo que puede generar confusión a los peregrinos. También ha cuestionado la negativa del gobierno local a mejorar el itinerario urbano mediante peatonalización, renaturalización o la creación de un Centro de Interpretación del Camino y de acogida a peregrinos.

   El Grupo Municipal Socialista ha registrado una proposición para debate en la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en la que plantea un plan anual de mantenimiento del Camino y solicita la reparación urgente de los tramos más deteriorados.

   "Oviedo no puede limitarse a promocionar una marca, sino que debe cuidar y dignificar el Camino Primitivo con actuaciones y atenciones que estén a la altura de su relevancia histórica y cultural", ha concluido Fernández Llaneza.

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