El PSOE reprocha al PP su rechazo a constituir una mesa de la pobreza Oviedo

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este martes la actitud del Ejecutivo local al rechazar una moción que proponía la creación de una mesa de trabajo para abordar la situación de la pobreza en el municipio. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, y la concejala Marisa Ponga, se han preguntado "de qué sirve" un Gobierno si cuando tiene que abordar "problemas reales" se "inhibe".

Ponga ha explicado en rueda de prensa que hoy el PP ha rechazado esta iniciativa en Comisión de Políticas Sociales y Juventud al tiempo que ha introducido una moción de urgencia en la que pide al Principado que asuma "íntegramente" las competencias en materia de servicios sociales para evitar que "las administraciones locales tengan que asumir competencias impropias". Esta iniciativa pide además que el Principado dote de los recursos necesarios a las entidades locales para que éstas puedan "cubrir eficazmente toda la atención social que le atribuye la legislación vigente".

El PSOE presentó el pasado 5 de febrero un informe en el que alertaba de que el 20% de la población de Oviedo esta en riesgo de pobreza. A raíz de este informe, los socialistas plantearon la constitución de una mesa para abordar, desde el municipio, esta problemática y tratar de darle solución.

Sin embargo, el PP "derivó la responsabilidad al Principado". "Esto me sorprende y me preocupa", ha asegurado el portavoz Carlos Fernández Llaneza, quien ha acusado al Ejecutivo local de "desentenderse" del 20% de la población ovetense. "Es fácil echar siempre la culpa a otro", ha aseverado, preguntándose "de qué sirve" un alcalde si no resuelve los problemas de su ciudad.

La iniciativa del PSOE, ha agregado Marisa Ponga, era "constructiva" y no tenía "ningún matiz de deslealtad", por ello no entiende que el PP la haya "tapado" con su propia moción de urgencia.