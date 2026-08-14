El PSOE de Tineo elige a Ana Pérez Álvarez como candidata a alcaldesa

Ana Pérez Álvarez - PSOE DE TINEO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Tineo ha acordado por unanimidad que Ana Pérez Álvarez sea la cabeza de lista de la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales.

Desde el PSOE de Tineo consideran que Ana Pérez Álvarez reúne las cualidades necesarias para liderar un proyecto "cercano, integrador y comprometido con todos los vecinos".

Afirman que el proyecto socialista "tendrá una mirada global sobre todo el concejo, atendiendo tanto a las necesidades de la villa como a las de nuestro amplio territorio rural". El PSOE de Tineo aspira a recuperar la iniciativa y trabajar por un municipio con "mejores servicios públicos, más oportunidades de empleo y actividad económica, mejores comunicaciones, apoyo al sector ganadero y al medio rural, y unas condiciones de vida dignas para quienes viven en todos nuestros pueblos y parroquias".

En los próximos meses los socialistas darán a conocer las personas que integrarán la candidatura y las propuestas de un proyecto que quieren construir escuchando a los vecinos.