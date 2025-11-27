PSOE ve "indecente" que Foro pida subir el precio de la vivienda protegida para apoyar el presupuesto regional

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero ha tildado de "indecente" que el secretario general de Foro Asturias y diputado Adrián Pumares, así como su presidenta y alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, condicionen el apoyo a los presupuestos regionales a la subida del precio de la vivienda protegida.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, el incremento del módulo en las cantidades que pretenden solo beneficiaría a las constructoras, no a las personas que accederán a las viviendas, en quienes repercutirá el encarecimiento.

"Mientras todos los municipios están priorizando la construcción de vivienda, Foro solo se preocupa de los precios", les ha recriminado Vaquero.

El edil les ha afeado que pretendan presionar al Principado "para dar viabilidad a su fracasado Plan Llave". "Supeditaron su apoyo a los primeros presupuestos de esta legislatura a cambio de que Gijón perdiese una inversión de 2,5 millones de euros para el intercambiador del Humedal, y ahora están condicionando el voto favorable a una cuestión que nada tiene que ver con el desarrollo de viviendas a precios asequibles", ha criticado.

Para el concejal del PSOE, el Gobierno local debe "con urgencia" entregarle suelo municipal al Principado, que ofreció la construcción de 300 viviendas públicas "y solo recibió largas del Ayuntamiento", ha señalado.

"Nadie en su sano juicio puede rechazar que alguien construya viviendas en tu ciudad, con su dinero, y te las entregue sin más coste que darles el suelo", ha llamado la atención Vaquero.