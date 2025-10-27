Pumares (Foro) cuestiona la utilidad de la Alianza por las Infraestructuras y exige liderazgo al Gobierno de Barbón

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras. - FORO ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha puesto en duda la utilidad de la reunión de la Alianza por las Infraestructuras celebrada este lunes en Oviedo, al considerar que "no existe una hoja de ruta clara ni una interlocución efectiva" entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente.

Pumares ha reprochado la "falta de liderazgo" del Ejecutivo de Adrián Barbón y ha lamentado que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, no haya informado a la Alianza de los contactos mantenidos con responsables del Gobierno de España. En este sentido, ha reclamado "transparencia y coordinación reales" como condición para que este órgano sea útil.

El portavoz forista ha propuesto que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, participe en las próximas reuniones de la Alianza para explicar directamente la posición del Ministerio.

Asimismo, ha instado a que la Alianza adopta un papel "mucho más activo y proactivo" en la defensa de las infraestructuras asturianas, citando como ejemplo el retraso en la llegada de los nuevos trenes hasta 2027. "Hace falta liderazgo por parte del Gobierno de Barbón y que todos sepamos papel qué debemos jugar", ha indicado Pumares, quien se declaró "decepcionado" por una cita de la que dijo salir "sin saber para qué se nos convocó".