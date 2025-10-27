Pumariega ve en la Conferencia Internacional de APTE una oportunidad para relanzar la Economía Azul en la ciudad

La vicealcaldesa gijonesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, presenta la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), junto a Luis Díaz (Gijón Impulsa). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este lunes la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en el marco del 25 aniversario del equipamiento gijonés.

Pumariega, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del director de Gijón Impulsa, Luis Díaz, ha explicado que se trata de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), que se va a desarrollar los próximos 5 y 6 de noviembre.

El objetivo, según Pumariega, es fomentar la colaboración, compartir mejores prácticas y abordar desafíos en común en los parques científicos tecnológicos, los ecosistemas de innovación y el apoyo al emprendimiento.

Al tiempo, ha remarcado que Gijón va a tener un gran protagonismo en este evento, no solo como anfitrión, coincidiendo con el 25 aniversario de su Parque Científico y Tecnológico (PCTG), sino también en cuanto a los contenidos.

Sobre ello, ha resaltado que la conferencia va a estar dedicada a uno de los sectores por los que más apuesta el Ayuntamiento de Gijón, que es la economía azul.

De hecho, le lema del evento es 'La economía azul como motor de la transformación territorial', que incluye todas las actividades económicas que dependen directamente del mar desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental y bienestar social.

Unido a ello, ha indicado que más de 15.700 puestos de trabajo dependen del sector de la Economía Azul, es decir, casi un 16 por ciento de todo el empleo de la ciudad.

Pumariega se ha mostrado convencida de que es un sector que va a ir a más y de ahí que trabajen para potenciarlo. Como ejemplo, ha aludido al proyecto Naval Azul en los antiguos astilleros de Naval Gijón, ligado a este sector.

A este respecto, ha apuntado que, en paralelo a la fase urbanística y de obras, Gijón Impulsa está trabajando para que la Economía Azul se siga potenciando, según la edil. Para ello, se han reunido instituciones públicas, empresas del sector, entidades del mundo académico, entidades del mundo investigador, en un 'think tank' de Economía Azul que han puesto en marcha en este año.

Se quiere, en este caso, identificar sinergias, promover proyectos de innovación, para poder anticiparse también a los desafíos que afectan a las economías costeras. Para Pumariega, por este motivo encuentros como este son claves para Gijón.

Díaz, por su lado, ha explicado el día previo a la conferencia se recibirá a los participantes y se les ofrecerá una visita al casco antiguo de Gijón.

Ya el día 5, se desarrollarán diversas mesas redondas, a nivel interno de APTE, para debatir temas que afectan a la red de parques científicos y tecnológicos, como puedan ser asuntos más organizativos, en el marco de una asamblea general. La jornada concluirá con una espicha tradicional.

Al día siguiente, se celebrará una jornada abierta, a la que se puede uno inscribir a través de la web apteconferenciainternacionalgijón.es, donde viene también el programa y otro tipo de información relevante.

Ese día tendrá lugar una apertura institucional, donde participará la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el viceconsejero de Industria, Innovación y Universidad, Juan Carlos Campo, y también el director general del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, José Moisés Martín Carretero.

Asimismo, la conferencia inaugural, a las 10.00 horas, correrá a cargo de Susana Pinheiro, responsable de desarrollo empresarial en UPTEC - Universidade do Porto, para luego dar paso a dos mesas redondas.

La primera de ellas, con temáticas relativas a ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente, contará con representación de la red de Blue Netcat del Parque Tecnológico de la Universidad Politécnica de Cataluña; Miguel Ángel Araújo, de la empresa Flowtech de la Uptec; o una representación del Parque Tecnológico de Oporto.

Gijón, además, estará representado por Marcos Viñuela, que es el CEO y fundador de Simbiosis y que representa un proyecto de formación a través de realidad virtual para cuestiones de logística marítima y transporte. Todo ello será moderado por la gerente de la APTE, Soledad Díaz.

Respecto a la segunda mesa redonda, se hablará del talento y de las personas y la formación y las profesiones de futuro en torno a la Economía Azul.

Esta mesa, moderada por el director de la Cátedra Gijón Azul, Rubén González Rodríguez, contará con el director del Centro de Seguridad Marítima Jovellanos, Julián Camus; la responsable y coordinadora del área de formación del Centro Tecnológico del Mar de Vigo, Lucía Fraga; José Antonio Juanes de la Peña, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria; y Alfredo Alcayde, representante del área de ingeniería del Parque Tecnológico de Almería.

La clausura, por su parte, correrá a cargo de Pumariega y él propio Díaz. En ella hablarán sobre la trayectoria de 25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón para posicionarlo como un referente en torno a la Economía Azul.

Al cierre, será la entrega de algunos premios de la APTE, con los que se reconocen las mejores buenas prácticas o el parque más activo en la red de técnicos, entre otros galardones.

También ha adelanto que igual que Gijón fue seleccionada el año pasado para la organización de la Conferencia Internacional 2025, la próxima edición será el turno del Tecnopark de Reus, que será quien organice la conferencia en el año 2026.